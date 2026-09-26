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Норвегия — Португалия: прогноз и ставка на матч 27 сентября 2026 года, во сколько начало

Матч дня Норвегия — Португалия. Криштиану Роналду передаёт эстафету
Алексей Серяков
Матч дня Норвегия — Португалия: прогноз
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Эрлинг Холанд покажет, что легендарный португалец безнадёжно устарел.

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 2.95. Победа Португалии оценивается коэффициентом 2.32. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

В каком состоянии Норвегия

Жизнь прекрасна. Норвежский футбол поднимается стремительно и уверенно. Несколько лет подряд клубы (ладно, клуб) шумели в еврокубках, к 2026 году доросли до двух представителей в Лиге чемпионов. Национальная команда планомерно развивалась. Дошла до той стадии, когда игнорировать прогресс просто невозможно. Чемпионат мира — 2026 блистательно показал все качества подопечных Столе Сольбаккена.

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На что способна Португалия

Хотя фаворит ли она? Букмекеры в этом уверены, мы — не очень. Игра со скромнейшей сборной Уэльса пару дней назад вряд ли дала исчерпывающий ответ. Неудача на ЧМ-2026 привела к ещё одной смене тренера, однако Криштиану Роналду в сборной остался. Поймите правильно: живая легенда мирового футбола многое дала и точно не виновата во всех бедах, но развитие коллектива очевидно тормозит.

Впрочем, 1000 голов сама себя не забьёт, да и с точки зрения уважения к титану и его медийному влиянию решение понятно. Криштиану, наверное, заслужил. Тем больнее будет видеть его на фоне находящегося на пике Эрлинга Холанда. Роналду уникален и силён, да только время всё же сильнее.

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Прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Португалия 27 сентября 2026 года

Пожалуй, самая любопытная вывеска игрового дня. Честно говоря, линия букмекеров удивляет. Понятно, что полузащита у сборной Португалии убийственная, да и в целом от звона имён закладывает уши. К этому мы уже привыкли. А если оценивать непосредственно качество футбола и монолитность команды? Вот именно. Совсем другой расклад.

Норвежцы доказали, что способны на многое. А уж выложиться без остатка в Осло перед родной публикой их просить не надо. На наш взгляд, линия должна быть ровной. Или даже с небольшим преимуществом скандинавов. Потому мы бы выбирали между двух ставок: аккуратные 1Х за 1.68 и победа сборной Норвегии с нулевой форой за 2.15 для смельчаков.

Ставка: сборная Норвегии победит с форой (0) за 2.15.

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