Германия — Греция. Прогноз: домашняя премьера Клоппа

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Греция. Игра пройдёт в Аугсбурге на стадионе «ВВК-Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Германия — Греция 27 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.60. Победа Греции оценивается коэффициентом 7.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч Лиги наций Германия — Греция

Сборная Греции довольно давно откатилась на дальний второй план. Славная победа на чемпионате Европы — 2004 под руководством незабвенного Отто Рехагеля поросла мхом. Спустя несколько лет вышли на плато: несколько представителей в ведущих европейских лигах непременно были, однако национальная команда серьёзной угрозы не представляла. Разовые успехи — да, нечто большее — ни в коем случае.

Что ж, игнорировать изменение ситуации невозможно. Во-первых, греческие клубы потихоньку вспомнили, как надо шуметь в еврокубках. Да, в основном в турнирах попроще — Лиге Европы и особенно Лиге конференций. Всё равно достойно уважения. Во-вторых, подрастает очень солидное поколение. Если большинство раскроет потенциал, сборная Греции вполне может превратиться в нечто вроде Бельгии образца прошлого десятилетия. Почему бы и нет?

В одном Дортмунде недавно разорились сразу на двух талантов из Греции! Правда, товар оказался хрупким. Один из новичков немедленно получил серьёзную травму. Что не отменяет внушительного потенциала и роста амбиций. В Лиге А — элитном дивизионе турнира — эллины оказались не просто так. Пора привыкать к тому, что они источают опасность. Матчи с Нидерландами и Германии помогут заявить о себе. Сербы в 1-м туре уже настрадались.

Понятно, что сборная Германии — фаворит. Состав явно мощнее, фактор первого домашнего матча после назначения Юргена Клоппа тоже имеет значение. Испортить премьеру точно никто не пожелает, хотя сцена выбрана не самая внушительная. Играть будут в Аугсбурге, арена вмещает около 30 тыс. человек. С учётом невысокого статуса соревнования и соперника без звонкого имени решение объяснимо. Да и в целом бундестим любит колесить по стране в отборочных циклах.

Спорить с котировками букмекеров не станем, фаворит очевиден. В то же время проблемы в обороне и на последнем рубеже серьёзные, а шустрые греки забивают исправно. Значит, голы в обе стороны за 1.75 напрашиваются. Ставка посмелее — П1 + тотал больше 3.5 гола за 2.80. Ожидаем чего-то в духе 3:1 или даже больше.

Ставка: обе команды забьют за 1.75.