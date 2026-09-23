Бонусы букмекеров — у кого самый лучший?

Российский букмекерский рынок достаточно разнообразен. Конкуренция высока, компании соперничают за клиентов. Особенно за новых игроков, у которых ещё нет регистраций. Для них они предусматривают бонусы за регистрацию — «плюшки», которые можно получить, просто создав аккаунт на сайте букмекера. Они есть абсолютно у всех компаний, и они разные. Кто-то пытается заманить клиентов простотой и понятностью условий, кто-то крупными суммами.

В этом материале мы попробуем проанализировать приветственные предложения российских легальных букмекеров и определить, какие из них действительно выгодные, а какие не самые удачные. Но, конечно, это деление субъективно, ведь сколько людей — столько и мнений. А выбрать букмекерскую компанию для себя, изучив все критерии, можно в рейтинге «Чемпионата».

Компании с хорошими бонусными предложениями для новых игроков

Winline. Здесь можно получить фрибетами сразу до 10 000 рублей. Достаточно сделать депозит в размере 1000 рублей после регистрации, заключить пари, и первый фрибет уже будет на счёте. На следующий день можно повторить комбинацию — и так 10 раз. Из минусов разве что довольно низкий ограниченный коэффициент, на который можно сделать ставку — до 2.50.

PARI. Похожая механика, только бонус — 5 фрибетов по 1000 рублей. И с к