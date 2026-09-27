Первая лига: «Торпедо» увязнет в Уфе, «Шинник» обыграет «СКА-Хабаровск»

Сегодня, 27 сентября, состоятся две оставшиеся встречи перенесённого 7-го тура Первой лиги. «Уфа» примет московское «Торпедо», а в Ярославле «Шинник» сыграет со «СКА-Хабаровск».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.16.

Прогноз на матч «Уфа» — «Торпедо» Москва

По именам и старту сезона «Торпедо» выглядит фаворитом, однако конкретно эта пара регулярно ломает такую простую логику. Три предыдущие встречи команд в Первой лиге завершились вничью — 1:1 и дважды 0:0. Сейчас москвичи тоже немного сбавили после яркого отрезка: вслед за 4:1 с «Текстильщиком» были поражение от «Нижнего Новгорода» и ничья с «Велесом». «Уфа» дома умеет затягивать соперника в позиционный футбол и перед этим матчем получила достаточно времени на подготовку.

Поэтому П2 за 1.80 выглядит менее привлекательно, чем ставка на сам характер матча. Выездные игры «Торпедо» далеко не всегда превращаются в перестрелки, а рынок тоже выставляет ТМ 2.5 мяча предпочтительнее относительно «верха». Для двух команд, которые в очных встречах давно не разгонялись, планка в три гола выглядит достаточно высокой. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.71.

Прогноз на матч «Шинник» — «СКА-Хабаровск»

«Шинник» перед паузой немного затормозил — ничья с «Уралом» и 0:1 от «КАМАЗа», однако дома ярославцы уже успели одолеть «Торпедо» в Кубке России. Кроме того, весной разгромили «СКА-Хабаровск» 3:0. У дальневосточников результаты стали лучше: ничьи с тульским «Арсеналом» и «Сочи», однако до них были поражения от «Ленинградца» и того же «Торпедо». Главный вопрос к гостям остаётся прежним — оборона слишком часто заставляет отыгрываться.

При этом букмекеры дают на хозяев вполне рабочую ставку, а не условные 1.4-1.5. Для «Шинника» это хороший соперник, чтобы после осечки с «КАМАЗом» вернуться к победам: дома команда способна контролировать темп, а СКА слишком часто позволяет сопернику получать первый серьёзный перевес. Выбираем победу «Шинника» за 1.85.

Экспресс на Первую лигу 27 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 2.5 гола в матче «Уфа» — «Торпедо» Москва за 1.71.

Ставка 2: победа «Шинника» в матче со «СКА-Хабаровск» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.71 х 1.85 = 3.16.