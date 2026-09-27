Лига наций: Холанд бросает вызов Роналду, Клоппу нельзя теряться

Сегодня, 27 сентября, состоится 2-й тур нового розыгрыша Лиги наций. Дания и Уэльс попробуют набрать первые очки, Сербия после болезненного старта примет Нидерланды, а Германия Юргена Клоппа сыграет с неожиданным лидером группы — Грецией.

Но главный матч дня — Норвегия — Португалия: Эрлинг Холанд после дубля в ворота датчан встретится с действующим победителем турнира и Криштиану Роналду. Норвежцы стартовали с победы 3:2, португальцы — с 1:0 над Уэльсом.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.92.

Прогноз на матч Дания — Уэльс

Дания начала турнир с обидных 2:3 в Норвегии, но даже на выезде дважды вскрыла оборону соперника и в Копенгаген возвращается в статусе явного фаворита. Уэльс продержался достойно против Португалии, однако проиграл 0:1 и почти весь матч был вынужден больше думать о собственной штрафной. Есть здесь и неприятная для валлийцев очная история: Дания выиграла три предыдущие официальные встречи — 2:0, 2:1 и 4:0. Выбираем победу Дании за 1.68.

Прогноз на матч Сербия — Нидерланды

Сербия уже получила тревожный сигнал в 1-м туре: дома уступила Греции 1:2, причём решающий мяч пропустила в самой концовке. Нидерланды, наоборот, спасли 1:1 с Германией благодаря позднему голу Коди Гакпо и оставили гораздо более цельное впечатление во встрече с сильным соперником. Белградский выезд не располагает к минусовым форам, но разница в качестве атаки и организации сейчас достаточно заметна, а коэффициент на гостей остаётся вполне рабочим. Выбираем победу Нидерландов за 1.75.

Прогноз на матч Норвегия — Португалия

Главный матч дня. Норвегия сразу показала, зачем вообще поднялась в элиту: пять голов на двоих с Данией, победа 3:2 и дубль Холанда. Португалия начала защиту титула спокойнее — 1:0 с Уэльсом, но по подбору исполнителей впереди способна поддержать любой темп, который предложат хозяева. Причём букмекеры почти не разделяют команды по исходу: Португалия лишь минимальный фаворит, а Норвегия дома получила котировку меньше тройки. В такой паре лучше не угадывать победителя и играть очевидную силу обеих атак. Выбираем «обе команды забьют» за 1.52.

Прогноз на матч Германия — Греция

Первый матч Клоппа у руля Германии закончился не так, как хотелось хозяевам новой эпохи: немцы вели в Амстердаме, однако упустили победу в компенсированное время — 1:1. А вот Греция неожиданно приехала в Белград и забрала все три очка — 2:1, поэтому относиться к гостям как к сопернику, которого Германия обязана спокойно закрыть всухую, опасно. При этом дома немцы всё равно должны играть первым номером и создавать заметно больше, а греки уже доказали, что способны ответить. Вместо дешёвой П1 выбираем тотал больше 2.5 гола за 1.50.

Прогноз на матч Австрия — Косово

Обе сборные начали Лигу наций с побед, но сделали это совсем по-разному: Австрия дома уверенно разобралась с Израилем 3:1, тогда как Косово вырвало минимальные 1:0 у Ирландии. Команда Ральфа Рангника остаётся очевидно более зрелой по составу и структуре, а второй подряд домашний матч избавляет её ещё и от логистических проблем между турами. Выбираем победу Австрии за 1.48.

Экспресс на Лигу наций 27 сентября 2026 года

Ставка 1: победа Дании в матче с Уэльсом за 1.68.

Ставка 2: победа Нидерландов во встрече с Сербией за 1.75.

Ставка 3: обе команды забьют в матче Норвегия — Португалия за 1.52.

Ставка 4: ТБ 2.5 гола в матче Германия — Греция за 1.50.

Ставка 5: победа Австрии во встрече с Косовом за 1.48.

Общий коэффициент: 1.68 х 1.75 х 1.52 х 1.50 х 1.48 = 9.92.