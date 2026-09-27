Холанд — новая элита. Роналду и сборной Португалии пора снимать корону

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 2-го тура Лиги наций УЕФА Норвегия — Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Начало — в 21:45 мск. Сборные выступают в группе A4 вместе с Данией и Уэльсом.

Коэффициенты на матч Норвегия — Португалия 27 сентября 2026 года

Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям, но линия получилась довольно равной. Средний коэффициент на победу Норвегии составляет 2.79, в то время как ничья оценивается в 3.63, а победа Португалии — в 2.50.

При этом аналитики ждут результативный футбол. На тотал больше 2.5 гола дают в среднем 1.67, на тотал меньше 2.5 гола — 2.20. Вариант «обе забьют — да» оценивается примерно в 1.55.

Прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Португалия

Норвегию уже сложно воспринимать как сборную, которая держится исключительно на Эрлинге Холанде и Мартине Эдегоре. Летом команда Столе Сольбаккена дошла до четвертьфинала чемпионата мира: одолела Кот-д'Ивуар, затем выбила Бразилию и только в дополнительное время уступила Англии. Холанд завершил турнир с семью мячами, однако важнее общий скачок команды — ещё в квалификации норвежцы выиграли все восемь матчей с разностью голов 37:5.

Теперь этот прогресс предстоит подтвердить уже среди сильнейших сборных Лиги наций. Причём Сольбаккен не стал просто копировать летний состав: перед сентябрьско-октябрьским циклом за бортом заявки остались Александр Сёрлот, Фредрик Бьёркан, Йенс Петтер Хёуге и ещё несколько участников чемпионата мира. При этом Холанд и Эдегор остаются центральными фигурами команды.

У Португалии перемены ещё масштабнее. После чемпионата мира сборную возглавил Жорже Жезуш. В первую заявку нового тренера вошли Криштиану Роналду, Рубен Диаш, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, однако сам Жезуш сразу дал понять, что собирается заметно менять игровой стиль. Для действующего победителя Лиги наций начинается новый цикл.

Роналду в 41 год тоже остаётся частью проекта. Перед стартовым матчем этого окна Жезуш подтвердил, что капитан по-прежнему рассматривается как игрок основы, хотя его статус больше не гарантирует автоматического места на поле в каждой встрече. На счету Криштиану уже 146 голов за национальную команду, а сам форвард публично обозначил ещё одну цель — выиграть Лигу наций снова.

Отдельный нюанс — календарь. Между 1-м и 2-м турами всего три дня. Норвегия проводит оба матча на «Уллеволе» и вообще никуда не уезжает из Осло. Португалии после домашней встречи с Уэльсом необходимо переместиться из Лиссабона в Норвегию. Перелёт не экстремальный, но при таком коротком восстановлении даже подобная мелочь добавляет хозяевам несколько процентов преимущества.

Именно поэтому чистая П2 за коэффициент около 2.50 выглядит слишком рискованно. Португалия обладает более глубоким составом и остаётся действующим победителем Лиги наций, однако Норвегия за последний год доказала, что уже способна играть на равных с топ-сборными. Если португальцы допустят недооценку, норвежцы запросто собьют корону с их головы. Победа над Бразилией на чемпионате мира — самый очевидный пример.

При этом закрытого матча ждать ещё сложнее. Во всех шести встречах Норвегии на ЧМ-2026 забивали обе команды, а за турнир встречи Сольбаккена принесли 22 гола. У хозяев есть Холанд, Эдегор и скорость на переходах, но оборона в матчах с Францией и Англией показала, что уровень соперника по-прежнему имеет значение. Португалия же располагает исполнителями, которым совсем не обязательно долго владеть мячом, чтобы создать момент.

Выбирать победителя в настолько близкой линии мы бы не стали. Норвегия получает домашнее поле и удобнее проводит трёхдневный отрезок, Португалия отвечает большим количеством топ-исполнителей. Для ставки логичнее использовать то, в чём обе команды особенно сильны, — атаку.

Сценарии 2:1, 1:2 или 2:2 здесь выглядят вполне естественно. Коэффициент на простой обмен голами невелик, поэтому лучше добавить общий тотал.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.