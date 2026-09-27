«Авангард» — «Металлург». Прогноз: календарь играет за Омск

У хозяев будет больше времени на подготовку.

28 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск. Встреча пройдёт на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 16:30 мск.

Коэффициенты на матч «Авангард» — «Металлург» 28 сентября 2026 года

Букмекеры фактически не выделяют фаворита. Средний коэффициент на победу «Авангарда» в основное время составляет 2.46, в то время как ничья и овертайм оцениваются в 4.20, а победа «Металлурга» — в 2.48.

При этом аналитики склоняются к результативному хоккею. Средний коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы составляет 2.04, а на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.78. Фора «Авангарда» (0) оценивается в среднем в 1.89.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург»

Главный нюанс здесь — календарь. «Авангард» 24 сентября завершил четырёхматчевый выезд по маршруту Ярославль — Челябинск — Нижний Новгород — Москва и после этого возвращается в Омск. Следующая игра — уже с «Металлургом». Получается несколько дней на возвращение в привычный режим, восстановление и подготовку на своём льду.

У магнитогорцев конфигурация совсем другая. После выезда в Уфу календарь включает домашний матч с «Ак Барсом» 26 сентября, а уже 28-го нужно играть в Омске. Между двумя встречами остаётся только 27 сентября как полноценный свободный день, причём в этот промежуток ещё необходимо переместиться из Магнитогорска в Омск. Расстояние не дальневосточное, но для настолько равной пары разница в восстановлении имеет значение.

Тем более соперники уже успели встретиться на «G-Drive Арене» в нынешнем сезоне. 13 сентября «Металлург» повёл 2:0, однако «Авангард» перевернул игру и победил 3:2 в овертайме. Показательнее самого счёта объём давления: омичи нанесли 49 бросков в створ, причём главный тренер Ги Буше ставил перед командой задачу добраться до отметки 50. Василий Пономарёв и Дмитрий Рашевский сравняли счёт в третьем периоде, а Эндрю Потуральски решил встречу в овертайме.

Стартовый отрезок «Авангарда» вообще располагает именно к плотному хоккею. За первые восемь матчей регулярного чемпионата омичи забросили 15 шайб и пропустили 19. В семи из этих восьми встреч суммарный счёт не превышал пяти шайб. И это уже зафиксированный тренд.

У «Металлурга» атака выглядела значительно мощнее: 26 заброшенных шайб за первые восемь матчей при 16 пропущенных. Команда Андрея Разина способна и сама резко поднять результативность встречи, поэтому простой ТМ 5.5 шайбы при коэффициенте 1.78 не выглядит подарком. Особенно после того, как магнитогорцы на этом фиксированном отрезке успели забросить шесть «Нефтехимику» и четыре — «Салавату Юлаеву».

Зато история именно омских встреч показывает, насколько мало обычно разделяет соперников. До нынешней игры три из четырёх предыдущих матчей этой пары на льду «Авангарда» потребовали овертайма или буллитов. Последняя встреча завершилась 3:2 ОТ, до неё в феврале было ещё 3:2 ОТ, а в декабре прошлого года — 2:1 по буллитам. Исключением стали 1:4 в октябре 2025 года.

Отсюда и отсутствие желания выбирать чистую П1 или П2 в практически симметричной линии. По атакующему потенциалу «Металлург» сейчас как минимум не слабее, но «Авангард» получает домашний лёд, больше времени между встречами и уже знает, как переламывать игру с этим соперником именно в Омске.

Ставка «Фора (0)» хорошо соответствует характеру пары. Если основное время снова закончится равенством, ставка возвращается. Если календарное преимущество и домашний лёд помогут омичам дожать соперника за 60 минут — получаем выигрыш. При этом не приходится требовать от «Авангарда» преимущества в две шайбы или надеяться, что настолько равные команды обязательно уложатся в основное время.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (0) за 1.89.