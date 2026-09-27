Матч дня Бельгия — Франция. Зидан покорит Брюссель

28 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Бельгия — Франция. Игра пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.32. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 2.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

В каком состоянии Франция

Полный вперёд! Эра Дидье Дешама завершена. За победу на чемпионате мира в России ему спасибо, да и в целом команда исправно оказывалась на поздних стадиях крупных турниров. Увы, второй большой победы так и не произошло. Хотя подбор исполнителей, прямо скажем, на зависть. В общем, рассчитывали на большее. Стороны пожали друг другу руки и разошлись.

На пост главного тренера заступил легендарный Зинедин Зидан, который после второго ухода из «Мадрида» годами отклонял предложения от различных клубов и говорил, что мечтает именно о работе со сборной Франции. Что ж, мечта сбылась. Посмотрим, исполнит ли сам Зизу мечты болельщиков. График на старте непростой: 25 сентября гостили в Турции, теперь наведаются в Брюссель.

На что способна Бельгия

Пока сказать сложно. Ясно одно: верхняя планка определённо ниже, чем у ближайшего соперника. Потому букмекеры считают их аутсайдерами на своём поле. После ЧМ-2026 тоже сменили тренера, теперь у руля Марк ван Боммел. Тоже известнейший в прошлом футболист, хотя Зинедину Зидану всё же не чета. Может, в качестве тренера на международном уровне расклад изменится?

Лигу наций тоже начали без раскачки. В 1-м туре — разъярённая после очередного пропущенного чемпионата мира Италия, за ней — одна из самых дорогих сборных мира. Настоящий краш-тест для обновленной версии сборной Бельгии. Состав уже не «золотой», но всё ещё опасный. Правда, есть проблема.

Прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Франция 28 сентября 2026 года

Центральный матч понедельника в Лиге наций УЕФА. Сборная Франции, очевидно, сильнее. Хотя дело даже не в этом. Держим в уме расписание: выходить нужно через два дня на третий, обе команды начинали на выезде и провели время в самолёте. Плюс огромная нагрузка в клубах накоплена. О чём это говорит? Правильно, о ротации. Скорее всего, довольно широкой. Травм ещё не хватало!

У кого обойма солиднее? У Франции. С огромным запасом. Вот и получается, что бельгийцы дома упрутся, сделают всё возможное, однако разница в глубине скамейки должна сказаться. Предлагаем не мудрить: лобовая победа гостей за 2.32 смотрится хорошо. Вероятно, во втором тайме преимущество скажется.

Ставка: сборная Франции победит за 2.32.