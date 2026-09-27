Грузия — Украина. Прогноз: Хвича Кварацхелия себя покажет

Третья встреча команд в Лиге наций менее чем за два года.

28 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Украина. Игра пройдёт в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Грузия — Украина 28 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 2.84. Победа Украины оценивается коэффициентом 2.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.11. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч Лиги наций Грузия — Украина

Это вторая группа Лиги В — второго по силе дивизиона Лиги наций УЕФА. Вместе с ними в квартет попали сборные Венгрии и Северной Ирландии. Проще говоря, никого страшного тут нет, хотя и явного аутсайдера не просматривается. Ожидается, что все в той или иной степени будут отбирать очки у всех. Начали с первого же тура. А значит, результат каждой встречи может оказаться ключевым. Почему это важно?

Да, для топ-сборных Лига наций — проходной турнир. Что-то наиграть, кого-то посмотреть, сделать выводы. У представителей остальных дивизионов расклад отличается. На кону не только попадание дивизионом выше, но и право на ошибку в квалификации к грядущему чемпионату Европы. После расширения не попасть на Евро, конечно, сложно, однако всякий раз кому-то из добротных коллективов это удаётся.

История противостояния насчитывает семь встреч, только бо́льшая часть нам не потребуется. Она касается 90-х и нулевых. Товарищеский матч 2015 года тоже мало чем поможет, хотя для порядка зафиксируем: украинцы выиграли со счётом 2:1. Самое интересное случилось меньше двух лет назад. В октябре и ноябре 2024 года пути соперников пересекались дважды. Тоже в Лиге наций. В том же втором дивизионе.

Получилось вот что: на своём поле сборная Украины одержала трудовую победу со счётом 1:0, в Тбилиси обошлось без выявления сильнейшего. Оба мяча забили грузины: легенда РПЛ Соломон Кверквелия поразил свои ворота, Жорж Микаутадзе — чужие. На сей раз букмекеры снова не ждут высокой результативности, а предпочтение отдают жёлто-синим. Даже на чужом поле.

Сомнения имеются. Грузия постепенно набирает обороты и обретает уверенность, что позволяет рассчитывать на очки. Нас же больше удивляет линия на тоталы. Хозяева учатся действовать смелее, результаты прослеживаются. Украина в отборе к ЧМ-2026 тоже забивала исправно, пропускала достаточно. Пожалуй, возьмём тотал больше 2.5 гола за 2.11. Ожидаем темпераментный футбол, в котором без ошибок и забитых мячей не обойдётся.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.11.