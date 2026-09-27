Турция — Италия. Прогноз: Манчини поймёт, куда попал

28 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Турция — Италия. Игра пройдёт в Бурсе на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Турция — Италия 28 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 2.94. Победа Италии оценивается коэффициентом 2.37. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч Лиги наций Турция — Италия

Лига А, элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Первая группа — самая, пожалуй, мощная из всех четырёх. В один квартет с нашими героями попали также сборные Франции и Бельгии. Так что две главные встречи понедельника целиком и полностью связаны с этой группой. Остальные вывески на их фоне блекнут. Швеция — Польша или Грузия — Украина привлекают кое-какой интерес, однако сравнений не выдерживают и близко.

Соперники в печальном положении. Сборная Турции натурально опозорилась на чемпионате мира — 2026, лишившись шансов на выход из группы по итогам двух туров. Мяч катала, била много, толку оказалось чуть. Хоть в равных составах, хоть в большинстве. В последнем туре, как водится, встрепенулись, однако было уже поздно. Победа над США принесла разве что моральное удовлетворение.

Самое удивительное, что главному тренеру Винченцо Монтелле после такого не указали на дверь. Да, юристы у итальянца замечательные, разрыв контракта обошёлся бы в круглую сумму. Но когда это кого-то волновало в Турции? Однако ж специалисту доверились. Тем интереснее. Особенно с учётом имени ближайшего соперника: Монтелла сразится с командой своей родины. Страсти закипят с двойной силой.

Если Турция на ЧМ-2026 опозорилась, как описать подвиги сборной Италии? Формально, конечно, они снова не проиграли на чемпионате мира. Потому что снова на него не попали. В третий раз подряд! Едва ли такая предусмотрительность кого-то впечатляет. Тренерская чехарда зашла на второй круг. Роберто Манчини набил карманы у шейхов и вернулся в национальную команду. Евро-2020 выиграли именно под его чутким руководством. Увы, с тех пор похвастать нечем.

Хотя букмекеры отдают преимущество команде Манчини. Сборная Турции в самом деле не столь ровная по составу. Зато у неё есть несколько несомненных звёзд мирового футбола. Один Арда Гюлер что в Мадриде творит! А главное, она второй раз сыграет дома, в то время как Италию ожидал перелёт. Времени на восстановление не было: Бельгию принимали 25 сентября. Нагрузились до отвала, а возможности для ротации скромные. Скамейка совсем не топовая. Вероятно, букмекеры напрасно считают гостей фаворитами. Берём победу сборной Турции с нулевой форой за 2.15.

Ставка: сборная Турции победит с форой (0) за 2.15.