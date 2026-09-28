Заруба «Авангарда» и «Металлурга», «Торпедо» против уставшего «СЮ»: экспресс на КХЛ

Сегодня, 28 сентября, особенно выделяются две встречи регулярного чемпионата КХЛ. В Омске «Авангард» снова сыграет с «Металлургом» — всего две недели назад соперники дошли до овертайма на этой же площадке. В Нижнем Новгороде «Торпедо» примет «Салават Юлаев», причём календарь даёт хозяевам заметное преимущество по восстановлению.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 2.97.

Прогноз на матч «Авангард» — «Металлург»

У этой пары начинает складываться собственный мини-сериал. 13 сентября «Металлург» в Омске вёл 2:0, но «Авангард» вернулся и выиграл 3:2 в овертайме. Да и вообще, последние очные встречи регулярно проходят на тонкой грани: перед нынешним сезоном команды выдавали 3:2 ОТ, 2:1, 2:1 Б. Теперь к хоккейной интриге добавляется календарная. «Авангард» после победы 2:1 ОТ над «Спартаком» 24 сентября получает три полных дня без матчей, тогда как «Металлургу» ещё 26-го предстояло играть дома с «Ак Барсом», после чего — переезд в Омск.

Есть и важный кадровый нюанс у омичей: сроки восстановления Никиты Серебрякова после травмы пока неопределённы, а Иван Просветов экстренно вернулся в состав и сразу помог обыграть «Спартак». Поэтому чистый исход при практически равной линии трогать не хочется. Гораздо устойчивее выглядит сценарий очередного плотного матча: «Авангард» перед этим трижды подряд укладывался максимум в три шайбы на двоих, а четыре из пяти последних очных встреч также не дошли до шести голов. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.78.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев»

Здесь календарь уже гораздо сильнее толкает к конкретной стороне. «Торпедо» 24 сентября спокойно разобралось с «Сочи» — 3:0, а после этого получает три полных дня на восстановление без переездов. «Салавату Юлаеву» ещё 26 сентября надо было играть в Москве с «Динамо», а затем почти сразу отправляться в Нижний Новгород. То есть у хозяев будут и домашний лёд, и более свежие ноги. Само «Торпедо» до паузы успело разгромить «Авангард» 5:1 и показать, что на своей новой арене способно прибавлять по ходу матча: в игре с «Сочи» две решающие шайбы пришли в третьем периоде.

При этом недооценивать Уфу нельзя. «Салават» уже побеждал «Спартак» 3:1, засушил «Нефтехимик» 2:0 и даже в проигранной встрече с «Металлургом» забросил трижды. Кроме того, в пяти из шести последних очных матчей преимущество было на стороне уфимцев. Поэтому П1 за 60 минут — слишком жёсткий вариант. А вот дать «Торпедо» возможность воспользоваться свежестью и домашним преимуществом в овертайме или буллитах выглядит разумно. Выбираем итоговую победу «Торпедо» за 1.67.

Экспресс на КХЛ 28 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 5.5 шайбы в матче «Авангард» — «Металлург» за 1.78.

Ставка 2: итоговая победа «Торпедо» в матче с «Салаватом Юлаевым» за 1.67.

Общий коэффициент: 1.78 х 1.67 = 2.97.