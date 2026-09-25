Коэффициенты букмекеров — кто предлагает лучшие?

Мы продолжаем оценивать российских букмекеров по различным критериям. В предыдущем материале мы разобрали приветственные бонусы, которые компании предлагают игрокам. А сегодня изучим такой важный критерий, как коэффициенты.

Ни для кого не секрет, что букмекер всегда страхуется, закладывая в свои котировки комиссию, которая называется маржа. Это работает так — если подбросить монетку, вероятность выпадения орла или решки составляет 50%. То есть без маржи коэффициент на каждый исход составляет 2.00. Но букмекер предложит на это событие, к примеру, 1.95. Разница и есть та самая маржа. Конечно, чем она ниже, тем привлекательнее компания выглядит для игрока. Попробуем взглянуть на предложения российских букмекеров и посмотреть, у кого позиции — лучшие.

Выбрать букмекерскую компанию для себя, изучив все критерии, можно в рейтинге «Чемпионата».

Как мы изучали маржу

Не секрет, что компании стараются снизить маржу на крупные матчи с большим оборотом ставок. Среди таких мы выбрали предстоящую встречу Лиги наций по футболу между Турцией и Францией.

Чем статус матча ниже, тем выше маржа, ведь информации для анализа меньше, поэтому компании пытаются снизить риски. Мы не стали лезть в самые дебри, но взяли игру не самой популярной лиги — «Тенерифе» — «Кадис» из испанской Сегунды. В обоих случаях мы брали классические три исхода — победы команд и ничью.

Кто хорош на больших событиях

Самая низкая маржа на встречу Лиги наций оказалась у букмекера «Леон» — всего 2,01%. В топ-3 также вошли Winline (2,67%) и «Лига ставок» (2,94%). Самая высокая маржа оказалась у букмекера «