Экспресс на Лигу наций 28 сентября 2026 года

Сегодня, 28 сентября, 2-й тур Лиги наций подарит сразу несколько интересных вывесок. Италия Роберто Манчини отправится на горячий турецкий выезд, Грузия и Украина вновь встретятся в Лиге B спустя два года, а Швеция получит возможность ещё раз огорчить Польшу после весеннего плей-офф к ЧМ-2026.

Но главный матч дня — Бельгия — Франция: Кевин Де Брёйне остаётся лидером обновляющейся бельгийской сборной, а Зинедин Зидан проведёт второй матч у руля французов. При этом Килиан Мбаппе по ходу подготовки пропускал тренировку из-за недомогания, что добавляет ещё одну интригу.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.74.

Прогноз на матч Турция — Италия

Для обновлённой Италии это один из самых неприятных возможных выездов: Манчини вернулся в сборную и сразу вызвал девять потенциальных дебютантов, фактически запустив перестройку после провала в квалификации ЧМ. Турция же летом вернулась на чемпионат мира впервые с 2002 года и дома способна заставить соперника играть значительно быстрее и эмоциональнее, чем тому хотелось бы. При этом и сама Италия остаётся достаточно качественной впереди, чтобы не сводить матч исключительно к обороне. В такой близкой линии выбирать П1 или П2 необязательно — интереснее рассчитывать на ошибки перестраивающейся итальянской команды и её ответный класс. Выбираем «обе забьют» за 1.75.

Прогноз на матч Бельгия — Франция

Главный матч дня. Франция выиграла пять последних официальных встреч у Бельгии, включая оба матча предыдущего розыгрыша Лиги наций, однако в Брюсселе сейчас интереснее не продолжение этой серии, а новый контекст. Бельгия перестраивается при Марке ван Боммеле. Зидан тоже только начинает работу с французами, а состояние Мбаппе перед международным окном вызывало вопросы. У хозяев достаточно качества, чтобы дома хотя бы раз вскрыть Францию, однако сдержать её атаку весь матч ещё сложнее. Выбираем «обе забьют» за 1.60.

Прогноз на матч Грузия — Украина

Эти сборные совсем недавно уже показали, насколько неудобны друг для друга: в предыдущем розыгрыше Украина победила 1:0, а встреча в Тбилиси завершилась со счётом 1:1. Теперь ситуация похожая — группа выглядит достаточно ровной, чтобы во 2-м туре никто не захотел слишком рано превращать игру в обмен рискованными атаками. Грузия дома способна долго держать мяч через лидеров, но Украина обычно комфортнее чувствует себя, когда может отвечать переходами, а не вскрывать низкий блок. Букмекеры тоже склоняются в сторону осторожного сценария. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.74.

Прогноз на матч Швеция — Польша

Здесь есть совсем свежий счёт для сведения личных отношений: в марте Швеция обыграла Польшу 3:2 в финале европейского плей-офф и именно благодаря этому пробилась на чемпионат мира. Причём и на Евро-2020 шведы победили с тем же счётом 3:2. В Стокгольме хозяева вновь получают удобный матчап: у команды Грэма Поттера достаточно скорости впереди, чтобы заставить поляков защищаться глубже, а домашний статус превращает практически равные по именам составы в заметно менее равную букмекерскую пару. Выбираем победу Швеции за 2.00.

Экспресс на Лигу наций 28 сентября 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче Турция — Италия за 1.75.

Ставка 2: обе забьют в матче Бельгия — Франция за 1.60.

Ставка 3: ТМ 2.5 гола в матче Грузия — Украина за 1.74.

Ставка 4: победа Швеции в матче с Польшей за 2.00.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.60 х 1.74 х 2.00 = 9.74.