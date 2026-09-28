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Бельгия — Франция: прогноз на матч 28 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Экспресс на Лигу наций 28 сентября 2026 года
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 28 сентября 2026 года
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Бельгия проверит Францию Зидана, Италия попадёт под турецкий пресс.

Сегодня, 28 сентября, 2-й тур Лиги наций подарит сразу несколько интересных вывесок. Италия Роберто Манчини отправится на горячий турецкий выезд, Грузия и Украина вновь встретятся в Лиге B спустя два года, а Швеция получит возможность ещё раз огорчить Польшу после весеннего плей-офф к ЧМ-2026.

Но главный матч дня — Бельгия — Франция: Кевин Де Брёйне остаётся лидером обновляющейся бельгийской сборной, а Зинедин Зидан проведёт второй матч у руля французов. При этом Килиан Мбаппе по ходу подготовки пропускал тренировку из-за недомогания, что добавляет ещё одну интригу.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.74.

Прогноз на матч Турция — Италия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

Для обновлённой Италии это один из самых неприятных возможных выездов: Манчини вернулся в сборную и сразу вызвал девять потенциальных дебютантов, фактически запустив перестройку после провала в квалификации ЧМ. Турция же летом вернулась на чемпионат мира впервые с 2002 года и дома способна заставить соперника играть значительно быстрее и эмоциональнее, чем тому хотелось бы. При этом и сама Италия остаётся достаточно качественной впереди, чтобы не сводить матч исключительно к обороне. В такой близкой линии выбирать П1 или П2 необязательно — интереснее рассчитывать на ошибки перестраивающейся итальянской команды и её ответный класс. Выбираем «обе забьют» за 1.75.

Прогноз на матч Бельгия — Франция

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

Главный матч дня. Франция выиграла пять последних официальных встреч у Бельгии, включая оба матча предыдущего розыгрыша Лиги наций, однако в Брюсселе сейчас интереснее не продолжение этой серии, а новый контекст. Бельгия перестраивается при Марке ван Боммеле. Зидан тоже только начинает работу с французами, а состояние Мбаппе перед международным окном вызывало вопросы. У хозяев достаточно качества, чтобы дома хотя бы раз вскрыть Францию, однако сдержать её атаку весь матч ещё сложнее. Выбираем «обе забьют» за 1.60.

Прогноз на матч Грузия — Украина

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
Украина

Эти сборные совсем недавно уже показали, насколько неудобны друг для друга: в предыдущем розыгрыше Украина победила 1:0, а встреча в Тбилиси завершилась со счётом 1:1. Теперь ситуация похожая — группа выглядит достаточно ровной, чтобы во 2-м туре никто не захотел слишком рано превращать игру в обмен рискованными атаками. Грузия дома способна долго держать мяч через лидеров, но Украина обычно комфортнее чувствует себя, когда может отвечать переходами, а не вскрывать низкий блок. Букмекеры тоже склоняются в сторону осторожного сценария. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.74.

Прогноз на матч Швеция — Польша

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Польша
1:0 Нюгрен – 8'     1:1 Шиманьски – 43'     2:1 Аяри – 64'     3:1 Дьёкереш – 72'    

Здесь есть совсем свежий счёт для сведения личных отношений: в марте Швеция обыграла Польшу 3:2 в финале европейского плей-офф и именно благодаря этому пробилась на чемпионат мира. Причём и на Евро-2020 шведы победили с тем же счётом 3:2. В Стокгольме хозяева вновь получают удобный матчап: у команды Грэма Поттера достаточно скорости впереди, чтобы заставить поляков защищаться глубже, а домашний статус превращает практически равные по именам составы в заметно менее равную букмекерскую пару. Выбираем победу Швеции за 2.00.

Экспресс на Лигу наций 28 сентября 2026 года

  • Ставка 1: обе забьют в матче Турция — Италия за 1.75.
  • Ставка 2: обе забьют в матче Бельгия — Франция за 1.60.
  • Ставка 3: ТМ 2.5 гола в матче Грузия — Украина за 1.74.
  • Ставка 4: победа Швеции в матче с Польшей за 2.00.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.60 х 1.74 х 2.00 = 9.74.

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