Россия — Иран: в третий раз в одну реку

29 сентября состоится товарищеский матч Россия — Иран. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что думают букмекеры о матче Россия — Иран

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.73. Победа Ирана оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

В каком состоянии сборная России

Увы, через товарищеские матчи реальную силу не оценишь, а другого пути у сборной России нет. В последнее время результаты откровенно не впечатляли. Достаточно вспомнить нажитое непосильным трудом за 2026 год. 3:1 с Никарагуа, 0:0 с Мали, 0:1 с Египтом. После возвращения из Африки в июне команда Валерия Карпина всё же выдала две крупные победы подряд. С одинаковым счётом 3:0 досталось Буркина-Фасо и Тринидаду и Тобаго.

Ближайший соперник, конечно, посильнее. Состав у нашей сборной вполне привычный, хотя пара нюансов найдётся. Например, вернулся Александр Соболев: выбор в линии нападении у Карпина традиционно скромный, а «плохой мальчик» нынешний календарный год проводит мощно. В остальном всё как обычно: полузащита хороша, с обороной дела обстоят хуже.

На что способен Иран

Видели неоднократно. Во-первых, персы дали драмы на чемпионате мира — 2026. Остановились в шаге от выхода в плей-офф, несмотря на все политические и околополитические сложности. Увы, где-то сами сплоховали, а где-то банально не повезло. Летали очень много, выглядели достойно, не более.

Во-вторых, с 2023 года встретятся со сборной России в третий раз. 3,5 года назад сыграли вничью — 1:1 с голами Мехди Тареми и Антона Миранчука. В минувшем октябре уступили со счётом 1:2. У наших отличились Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков. В общем, крепкий и хорошо знакомый оппонент сопоставимого уровня.

Прогноз на матч товарищеский матч Россия — Иран 29 сентября 2026 года

Сюрпризов букмекеры не ждут. Сборная России идёт фаворитом. Играть предстоит в Казани, с качеством газона в Татарстане обещали не подвести, а там за слова отвечать умеют. Состав соперника ожидается близким к оптимальному, внушительная часть костяка до нашей страны доедет. Значит, будет непросто.

С крепкими командами россияне в последнее время смотрелись бледно и созидали мало. С тем же Египтом придумали полтора полумомента. Полагаем, здесь тоже нет смысла ждать подвигов от группы атаки. Один мяч наверняка сообразят, дальше начинаются сомнения. Возьмём ИТМ 1.5 гола сборной России за 2.00. Если команда Карпина победит, то прежде всего за счёт надёжности.

Ставка: ИТМ 1.5 гола сборной России за 2.00.