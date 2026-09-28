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Испания — Хорватия: прогноз и ставка на матч 29 сентября 2026 года, во сколько начало

Матч дня в Лиге наций: Испания — Хорватия. Доверимся Луке Модричу
Алексей Серяков
Матч дня в Лиге наций: Испания — Хорватия
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Испанцы, конечно, фавориты, но не до такой же степени!

29 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Испания — Хорватия. Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Хорватия
1:0 Ямаль – 2'     1:1 Белё – 28'     2:1 Пубиль – 31'     3:1 Ямаль – 63'     4:1 Уильямс – 89'    

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.38. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

В каком состоянии Испания

Цветёт и пахнет. Действующий чемпион всего и вся – от Олимпиады с чемпионатом Европы до чемпионата мира. В короне испанского футбола не хватает разве что Лиги наций. В предыдущем розыгрыше дошли до финала, где в серии пенальти уступили Португалии. Ничего страшного: Криштиану Роналду с партнёрами получили своё на ЧМ-2026. Именно команда Луиса де ла Фуэнте выбила их из плей-офф.

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Естественно, Лига наций после серии триумфов не особенно возбуждает. По крайней мере, на групповом этапе. Потому тренерский штаб пробует свежую кровь и смотрит варианты. Лишний раз гонять заслуженных футболистов ни к чему, они без того переключились на клубные дела без вменяемого отдыха. Золотые ноги отечественного футбола нужно беречь.

На что способна Хорватия

Смена поколений продолжается. Впрочем, преемственности у хорватов хоть отбавляй. Во-первых, Лука Модрич решил побаловать нас ещё немножко и сборную не покинул. Во-вторых, на пост главного тренера вернулся Славен Билич, который впервые подхватил национальную команду ещё в нулевые. Времена меняются, легенды остаются.

Хорваты постепенно опустились до статуса крепкого середняка. Для страны с мизерным населением всё равно дорогого стоит, однако в ближайшие годы о поздних стадиях крупных турниров остаётся лишь мечтать. Краткосрочная Лига наций — единственный реальный шанс. С мотивацией проблем не будет, особенно с таким соперником. Хватит ли класса?

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Прогноз на матч Лиги наций Испания — Хорватия 29 сентября 2026 года

Однозначно главное блюдо вторника в Лиге наций УЕФА. По такому случаю игру даже отправили на вместительный «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, который рассчитан почти на 50 тысяч зрителей. Испанская федерация активно возит национальную команду по стране, здесь же нашла золотую середину: не столица, но на билетах можно изрядно заработать. Соперник-то крепкий.

Увы, не более. Нынешняя сборная Испании способна перемалывать крепкие команды на автопилоте. Взгляните на коэффициенты. Жалкие 1.38 на П1! Самое обидное, что спорить сложно. В то же время хорваты достаточно умны, чтобы не лезть на рожон. И достаточно организованны, чтобы позволять не так много. Полагаем, бой дадут. Возьмём победу гостей с форой (+1.5) за 1.83.

Ставка: сборная Хорватии победит с форой (+1.5) за 1.83.

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