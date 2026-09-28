Чехия — Англия. Прогноз: у Гарри Кейна выходной

29 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Англия. Игра пройдёт в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Чехия — Англия 29 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 6.10. Победа Англии оценивается коэффициентом 1.48. Ничейный исход можно найти в линии за 4.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч Лиги наций Чехия — Англия

Пожалуй, вторая по степени привлекательности вывеска вторника в Лиге наций УЕФА. Битва сборных Испании и Хорватии выглядит покруче, зато остальные безнадёжно отстают. Переоценивать сборную Чехии после беззубого выступления на чемпионате мира — 2026 не стоит, но она туда по крайней мере попала. Это не Евро, где в финальную часть проникает всякий, кто умеет попадать по мячу. Кое-чего стоит.

Теперь чехов тренирует Санти Дения. Да, испанец. Мода! Больно уж лихо национальная команда его страны выкашивает все турниры: чемпионат Европы, Олимпиаду, ЧМ-2026. Хави возглавил Нидерланды, Дения подался в Прагу. Честно говоря, задача у него непростая. Чехи — образцово-показательный коллектив труда и дисциплины. Имеют два режима: могу копать, могу не копать. Ну, вы видели в Северной Америке несколько месяцев назад.

Там вся острота приходила после стандартных положений и аутов. Рослых и мощных футболистов хватает, тонких и подходящих под комбинационный стиль — полтора человека. Зато с прессингом дружат. Полагаем, степень успешности работы нового тренера зависит прежде всего от качественного давления и быстрого распоряжения мячом. В позиционных атаках выйти за пределы классической загрузки мяча в штрафную будет сложно. По крайней мере, за короткий период.

Англия зализывает раны после очередного достойного вылета с крупного турнира. На чемпионате мира дошли до полуфинала. Томас Тухель сохранил за собой пост главного тренера, список футболистов изменился. Лига наций воспринимается как прогревочный турнир для работы на будущее, но выйти из группы англичане обязаны. Иначе пресса встанет на дыбы и поднимет вой. Так что экспериментируем, но сдержанно, с чувством меры.

Англия давно набила руку на спокойных победах в отборочных циклах. Чаще всего сухих. При всём уважении к Лиге наций, турнир гораздо ближе к квалификациям крупных турниров, нежели к финальным стадиям. По крайней мере, на групповом этапе. Так что на чужом поле фаворит вряд ли станет рвать жилы, хотя своего наверняка добьётся. В форы не полезем, а вот тотал меньше 3 голов за 1.80 возьмём. Ждём 0:1 или 0:2, подстрахуемся на случай точного удара хозяев.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.80.