В Бразилии полностью запретили онлайн-ставки. Как так получилось?

Вечер пятницы в международном мире iGaminga взорвался новостями из Бразилии. Президент страны Инасиу Лула да Силва своим указом полностью запретил беттинг и онлайн-казино в стране. Причём закон вступил в силу немедленно. Как так получилось, что за этим стоит и к чему вся эта ситуация приведёт — давайте разбираться.

Индустрия в Бразилии регулировалась

Ставки в Бразилии не были под запретом, да и в принципе отрасль в последние годы входила в законное русло. О легализации онлайн-беттинга в стране говорили с 2018 года, однако на протяжении пяти лет никаких правил не было. Лишь в конце 2023 года тот самый Лула да Силва подписал закон о регулировании отрасли.

В январе 2025 года запустили игорные лицензии. Стоимость таковой на пять лет составила 30 млн реалов, это примерно $ 3,7 млн. И, например, такую получил российский букмекер BetBoom.

И вот в сентябре 2026 года президент взял и запретил целиком беттинг и онлайн-казино.

Как работает закон?

Суровость в том, что закон вступил в силу моментально. И уже с момента его публикации легальным операторам запретили принимать депозиты от игроков. А дальше всё выглядит следующим образом:

— до 23:59 5 октября игроки могут вывести деньги со своих аккаунтов;

— с 6 октября недоступными станут сайты и мобильные приложения операторов;

— в период с 9 по 14 октября компании должны вернуть невостребованные игроками деньги через банки.

Более того, до 5 октября должны исчезнуть вся реклама букмекеров и спонсорские логотипы.

На подходе и другой законопроект, который в