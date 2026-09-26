Роспись букмекеров на футбол — кто предлагает самую широкую?

Мы продолжаем оценивать российских букмекеров по различным критериям. В предыдущем материале мы изучали маржу компаний, насколько выгодны коэффициенты, которые они предлагают игрокам. А следующие несколько статей посвятим ширине росписей.

Роспись — это исходы, которая компания представляет на различные события. Чем шире она, тем приятнее игроку, тем больше у него выбор. Сложно будет заманить клиента, если у тебя есть ставки только на исход матча. Сейчас можно заключать пари буквально на всё, что можно посчитать — голы, очки, минуты, видеопросмотры, жёлтые карточки, выходы медицинской бригады, части тела, которыми забиваются мячи.

При этом разные букмекерские компании специализируются на разных видах спорта. Кто-то даёт самую широкую линию на футбол, кто-то привлекает игроков разнообразием котировок на хоккей или теннис. В наших статьях мы изучим разные виды спорта и посмотрим, что предлагают российские букмекеры. А начнём с самого популярного вида спорта — футбола.

Выбрать букмекерскую компанию для себя, изучив все критерии, можно в рейтинге «Чемпионата».

Рейтинг букмекеров по ширине росписи на футбол

Как показывает практика, на самые крупные события все дают примерно одинаково широкую роспись. Поэтому мы взяли «среднюю температуру по больнице», не самый популярный чемпионат, но и не совсем экзотический. Как и