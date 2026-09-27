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Роспись российских букмекеров на хоккей, матчи КХЛ, у кого шире всех, анализ

Роспись букмекеров на хоккей — у кого самый большой выбор ставок?
Пётр Кондаков
Роспись российских букмекеров на хоккей
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С футболом разобрались — теперь взглянем на хоккей.

Мы продолжаем оценивать российских букмекеров по различным критериям. В предыдущем материале мы изучили предложения компаний по ставкам на футбол. Теперь поговорим о хоккее.

Роспись — это исходы, которая компания представляет на различные события. Чем шире она — тем приятнее игроку, тем больше у него выбор. Сложно будет заманить клиента, если у тебя есть ставки только на исход матча. Сейчас можно заключать пари буквально на всё, что можно посчитать, — голы, очки, минуты, видеопросмотры, жёлтые карточки, выходы медицинской бригады, части тела, которыми забиваются мячи.

При этом разные букмекерские компании специализируются на разных видах спорта. Кто-то даёт самую широкую линию на футбол, кто-то привлекает игроков разнообразием котировок на хоккей или теннис. В наших статьях мы изучим разные виды спорта и посмотрим, что предлагают российские букмекеры. Сегодня очередь хоккея.

Выбрать букмекерскую компанию для себя, изучив все критерии, можно в рейтинге «Чемпионата».

Рейтинг букмекеров по ширине росписи на хоккей

Для изучения мы решили взять рынки, которые букмекеры предлагают на матчи Континентальной хоккейной лиги. Она популярна у игроков на ставках, по ней и будем смотреть. Оценивать качество росписи мы не будем, всё-таки это достаточно субъективный показатель. Опираться будем ис