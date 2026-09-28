«Каролина» — «Флорида». Начинаем новый сезон НХЛ

В ночь на 30 сентября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз». Встреча пройдёт на «Леново Центр» в Роли. Начало — в 00:00 мск. Перед игрой «Харрикейнз» поднимут чемпионский баннер в честь победы в Кубке Стэнли — 2026.

Коэффициенты на матч «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» 30 сентября 2026 года

Букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу «Каролины» в основное время составляет 2.30, в то время как ничья оценивается в 4.09, а победа «Флориды» — в 2.64.

При этом аналитики склоняются к результативному сценарию. Средний коэффициент на тотал больше 6.5 шайбы составляет 2.04, на тотал меньше 6.5 шайбы — 1.77.

Прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз»