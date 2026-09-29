Лига наций: ремейк финала 2023 года и другие матчи

Сегодня, 29 сентября, 2-й тур Лиги наций закроют сразу несколько любопытных матчей. Англия после болезненного поражения от Испании поедет в Прагу, Швейцария попробует развить мощный старт в Глазго, а Финляндия и Словакия получат удобные домашние встречи в Лиге C.

Но главный матч дня — Испания — Хорватия: обе сборные начали турнир с побед, а для хорватов это ещё и новая попытка взять реванш за проигранный финал Лиги наций — 2023.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 15.33.

Прогноз на матч Чехия — Англия

Обе сборные начали турнир с поражений, но ощущения после них разные: Чехия дома уступила Хорватии 1:2, тогда как Англия вела у Испании 2:1, а затем сама отдала матч — 2:3. Для команды Томаса Тухеля второй подряд матч без очков создаст уже совсем неприятную ситуацию в группе, поэтому в Праге ждать осторожной игры на ничью от гостей будет трудно. Чехи способны сделать матч вязким — Англия уже проигрывала здесь в квалификации Евро-2020, но по глубине состава и необходимости немедленно реагировать преимущество всё равно у гостей. Выбираем победу Англии за 1.43.

Прогноз на матч Испания — Хорватия

Главный матч дня. Испания сразу напомнила, почему остаётся главным ориентиром в европейском футболе: в Лондоне пропустила дважды, однако всё равно перевернула матч и победила 3:2. Хорватия при втором дебюте Славена Билича тоже начала с победы — 2:1 в Праге, причём Лука Модрич по-прежнему остаётся неотъемлемой частью этой команды. Простая П1 стоит слишком мало, а вот голевой рынок лучше соответствует паре: обе сборные уже показали, что готовы рисковать, а Испания при нынешнем качестве атаки способна пробить планку и самостоятельно. Выбираем тотал больше 2.5 гола за 1.58.

Прогноз на матч Шотландия — Швейцария

Шотландия начала турнир с ничьей со Словенией и снова показала привычную сильную сторону — неудобность. Однако Швейцария стартовала куда убедительнее: 3:0 в Северной Македонии, причём Зеки Амдуни продолжил отличную международную форму. «Хэмпден Парк» не располагает к минусовым форам, но гости выглядят более цельной командой и обладают большим количеством способов создавать моменты. Выбираем победу Швейцарии за 1.99.

Прогноз на матч Финляндия — Беларусь

Финляндия стартовала максимально громко — 7:0 с Сан-Марино, а Йоэль Похьянпало оформил первый хет-трик нынешнего розыгрыша. Беларусь, напротив, начала с поражения 0:2 от Албании и теперь едет в Хельсинки к сопернику, который получил уверенность и домашнее преимущество. После семи голов легко увлечься крупной форой, но Сан-Марино всё-таки слишком специфичный ориентир. Для экспресса разумнее не требовать нового разгрома и взять обычный исход. Выбираем победу Финляндии за 1.74.

Прогноз на матч Словакия — Казахстан

Словакия в 1-м туре спокойно закрыла Молдавию — 2:0, тогда как Казахстан не сумел обыграть Фареры – 1:1. Причём разница была заметна не только по счёту: словаки много владели мячом и почти не позволяли сопернику созидать, а казахстанцы снова оказались в ситуации, когда даже против команды своего уровня не смогли навязать устойчивое давление. Дома в Кошице от Словакии логично ждать победы с разницей минимум в два мяча. Выбираем победу хозяев с форой (-1.5) за 1.96.

Экспресс на Лигу наций 29 сентября 2026 года

Ставка 1: победа Англии в матче с Чехией за 1.43.

Ставка 2: ТБ 2.5 гола в матче Испания — Хорватия за 1.58.

Ставка 3: победа Швейцарии в матче с Шотландией за 1.99.

Ставка 4: победа Финляндии в матче с Беларусью за 1.74.

Ставка 5: победа Словакии с форой (-1.5) в матче с Казахстаном за 1.96.

Общий коэффициент: 1.43 х 1.58 х 1.99 х 1.74 х 1.96 = 15.33.