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Испания — Хорватия: прогноз на матч 29 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Лига наций: ремейк финала 2023 года и другие матчи
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 29 сентября 2026 года
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Экспресс на международные встречи 29 сентября 2026 года.

Сегодня, 29 сентября, 2-й тур Лиги наций закроют сразу несколько любопытных матчей. Англия после болезненного поражения от Испании поедет в Прагу, Швейцария попробует развить мощный старт в Глазго, а Финляндия и Словакия получат удобные домашние встречи в Лиге C.

Но главный матч дня — Испания — Хорватия: обе сборные начали турнир с побед, а для хорватов это ещё и новая попытка взять реванш за проигранный финал Лиги наций — 2023.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 15.33.

Прогноз на матч Чехия — Англия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Гордон – 47'     0:2 Кейн – 69'    
Удаления: Шульц – 23' / нет

Обе сборные начали турнир с поражений, но ощущения после них разные: Чехия дома уступила Хорватии 1:2, тогда как Англия вела у Испании 2:1, а затем сама отдала матч — 2:3. Для команды Томаса Тухеля второй подряд матч без очков создаст уже совсем неприятную ситуацию в группе, поэтому в Праге ждать осторожной игры на ничью от гостей будет трудно. Чехи способны сделать матч вязким — Англия уже проигрывала здесь в квалификации Евро-2020, но по глубине состава и необходимости немедленно реагировать преимущество всё равно у гостей. Выбираем победу Англии за 1.43.

Прогноз на матч Испания — Хорватия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Хорватия
1:0 Ямаль – 2'     1:1 Белё – 28'     2:1 Пубиль – 31'     3:1 Ямаль – 63'     4:1 Уильямс – 89'    

Главный матч дня. Испания сразу напомнила, почему остаётся главным ориентиром в европейском футболе: в Лондоне пропустила дважды, однако всё равно перевернула матч и победила 3:2. Хорватия при втором дебюте Славена Билича тоже начала с победы — 2:1 в Праге, причём Лука Модрич по-прежнему остаётся неотъемлемой частью этой команды. Простая П1 стоит слишком мало, а вот голевой рынок лучше соответствует паре: обе сборные уже показали, что готовы рисковать, а Испания при нынешнем качестве атаки способна пробить планку и самостоятельно. Выбираем тотал больше 2.5 гола за 1.58.

Прогноз на матч Шотландия — Швейцария

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 1. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Швейцария
0:1 Родригес – 12'     0:2 Эльведи – 55'     0:3 Амдуни – 82'    
Удаления: Хендри – 11' / нет

Шотландия начала турнир с ничьей со Словенией и снова показала привычную сильную сторону — неудобность. Однако Швейцария стартовала куда убедительнее: 3:0 в Северной Македонии, причём Зеки Амдуни продолжил отличную международную форму. «Хэмпден Парк» не располагает к минусовым форам, но гости выглядят более цельной командой и обладают большим количеством способов создавать моменты. Выбираем победу Швейцарии за 1.99.

Прогноз на матч Финляндия — Беларусь

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 0
Беларусь

Финляндия стартовала максимально громко — 7:0 с Сан-Марино, а Йоэль Похьянпало оформил первый хет-трик нынешнего розыгрыша. Беларусь, напротив, начала с поражения 0:2 от Албании и теперь едет в Хельсинки к сопернику, который получил уверенность и домашнее преимущество. После семи голов легко увлечься крупной форой, но Сан-Марино всё-таки слишком специфичный ориентир. Для экспресса разумнее не требовать нового разгрома и взять обычный исход. Выбираем победу Финляндии за 1.74.

Прогноз на матч Словакия — Казахстан

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Казахстан
1:0 Сауэр – 26'     1:1 Каримов – 35'     2:1 Ганцко – 82'    

Словакия в 1-м туре спокойно закрыла Молдавию — 2:0, тогда как Казахстан не сумел обыграть Фареры – 1:1. Причём разница была заметна не только по счёту: словаки много владели мячом и почти не позволяли сопернику созидать, а казахстанцы снова оказались в ситуации, когда даже против команды своего уровня не смогли навязать устойчивое давление. Дома в Кошице от Словакии логично ждать победы с разницей минимум в два мяча. Выбираем победу хозяев с форой (-1.5) за 1.96.

Экспресс на Лигу наций 29 сентября 2026 года

  • Ставка 1: победа Англии в матче с Чехией за 1.43.
  • Ставка 2: ТБ 2.5 гола в матче Испания — Хорватия за 1.58.
  • Ставка 3: победа Швейцарии в матче с Шотландией за 1.99.
  • Ставка 4: победа Финляндии в матче с Беларусью за 1.74.
  • Ставка 5: победа Словакии с форой (-1.5) в матче с Казахстаном за 1.96.

Общий коэффициент: 1.43 х 1.58 х 1.99 х 1.74 х 1.96 = 15.33.

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