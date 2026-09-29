15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Россия — Иран: прогноз на матч 29 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Бразилия увязнет в Австралии, а Россия обыграет Иран
Алексей Анисимов
Экспресс на товарищеские матчи 29 сентября 2026
Комментарии
Экспресс на товарищеские матчи сборных 29 сентября 2026 года.

Сегодня, 29 сентября, состоятся два любопытных товарищеских матча. Бразилия проведёт вторую за четыре дня встречу с Австралией и попробует исправиться за неожиданную ничью в Таунсвилле. Вечером же сборная России в Казани примет участника ЧМ-2026 Иран — соперника, которого команда Валерия Карпина уже обыгрывала год назад.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.26.

Прогноз на матч Австралия — Бразилия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 13:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 4
Бразилия
0:1 Вандерсон – 3'     1:1 Чиркати – 30'     2:1 Меткалф – 34'     2:2 Рафинья – 45+1'     2:3 Гимарайнс – 70'     2:4 Винисиус Жуниор – 80'    

Первый матч этих сборных 25 сентября стал хорошим предупреждением для тех, кто автоматически ждёт разгрома от бразильцев: Австралия вела почти до финального свистка, а Бразилия спаслась лишь в компенсированное время – 1:1. Теперь Анчелотти ещё и готовит серьёзную перестройку — на тренировке перед второй встречей он протестировал семь изменений в стартовом составе, другую структуру полузащиты и Рафинью в роли «ложной девятки». При этом австралийцы уже на чемпионате мира показали, что умеют превращать встречи с более классными соперниками в максимально неудобную борьбу.

Букмекеры всё равно ждут убедительной победы гостей и выставляют её за 1.30, но именно поэтому интереснее сыграть против слишком большой форы фаворита. После 1:1 четыре дня назад требовать от экспериментального состава победы с разницей минимум в два мяча выглядит чересчур смело. По основным букмекерам Ф1 (+1.5) держится в районе 1.90-1.97. Выбираем её.

Прогноз на матч Россия — Иран

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

У России на этом сборе получился один из самых представительных составов за последнее время: приехали Матвей Сафонов, Александр Головин, Алексей Батраков и Алексей Миранчук, а матч в Казани станет первым из трёх домашних за восемь дней. Иран — гораздо серьёзнее большинства недавних соперников россиян и занимает 22-е место в рейтинге ФИФА, однако последняя очная встреча в октябре 2025 года закончилась победой России – 2:1, а 24 сентября иранцы уступили Узбекистану – 1:3.

При этом форой увлекаться не стоит: три из четырёх предыдущих встреч России и Ирана получились достаточно плотными, а сама товарищеская природа матча увеличивает вероятность замен и падения темпа после перерыва. Но дома и при нынешнем подборе игроков россияне выглядят логичными фаворитами, а средний коэффициент на П1 по основным букмекерам держится в районе 1.68-1.70. Выбираем победу России за 1.69.

Экспресс на товарищеские матчи 29 сентября 2026 года

  • Ставка 1: победа Австралии с форой (+1.5) в матче с Бразилией за 1.93.
  • Ставка 2: победа России в матче с Ираном за 1.69.

Общий коэффициент: 1.93 х 1.69 = 3.26.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android