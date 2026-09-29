Бразилия увязнет в Австралии, а Россия обыграет Иран

Сегодня, 29 сентября, состоятся два любопытных товарищеских матча. Бразилия проведёт вторую за четыре дня встречу с Австралией и попробует исправиться за неожиданную ничью в Таунсвилле. Вечером же сборная России в Казани примет участника ЧМ-2026 Иран — соперника, которого команда Валерия Карпина уже обыгрывала год назад.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.26.

Прогноз на матч Австралия — Бразилия

Первый матч этих сборных 25 сентября стал хорошим предупреждением для тех, кто автоматически ждёт разгрома от бразильцев: Австралия вела почти до финального свистка, а Бразилия спаслась лишь в компенсированное время – 1:1. Теперь Анчелотти ещё и готовит серьёзную перестройку — на тренировке перед второй встречей он протестировал семь изменений в стартовом составе, другую структуру полузащиты и Рафинью в роли «ложной девятки». При этом австралийцы уже на чемпионате мира показали, что умеют превращать встречи с более классными соперниками в максимально неудобную борьбу.

Букмекеры всё равно ждут убедительной победы гостей и выставляют её за 1.30, но именно поэтому интереснее сыграть против слишком большой форы фаворита. После 1:1 четыре дня назад требовать от экспериментального состава победы с разницей минимум в два мяча выглядит чересчур смело. По основным букмекерам Ф1 (+1.5) держится в районе 1.90-1.97. Выбираем её.

Прогноз на матч Россия — Иран

У России на этом сборе получился один из самых представительных составов за последнее время: приехали Матвей Сафонов, Александр Головин, Алексей Батраков и Алексей Миранчук, а матч в Казани станет первым из трёх домашних за восемь дней. Иран — гораздо серьёзнее большинства недавних соперников россиян и занимает 22-е место в рейтинге ФИФА, однако последняя очная встреча в октябре 2025 года закончилась победой России – 2:1, а 24 сентября иранцы уступили Узбекистану – 1:3.

При этом форой увлекаться не стоит: три из четырёх предыдущих встреч России и Ирана получились достаточно плотными, а сама товарищеская природа матча увеличивает вероятность замен и падения темпа после перерыва. Но дома и при нынешнем подборе игроков россияне выглядят логичными фаворитами, а средний коэффициент на П1 по основным букмекерам держится в районе 1.68-1.70. Выбираем победу России за 1.69.

Экспресс на товарищеские матчи 29 сентября 2026 года

Ставка 1: победа Австралии с форой (+1.5) в матче с Бразилией за 1.93.

Ставка 2: победа России в матче с Ираном за 1.69.

Общий коэффициент: 1.93 х 1.69 = 3.26.