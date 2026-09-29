Год назад россияне выиграли 2:1 благодаря позднему голу Алексея. Сейчас иранцы привезли в Казань сильнейший состав.

Спасти сборную России. На этот раз Батраков не укротит Иран

Сегодня, 29 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном. Встреча состоится на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Россия — Иран 29 сентября 2026 года

Букмекеры считают сборную России достаточно явным фаворитом. Средний коэффициент по актуальным линиям на победу хозяев составляет 1.68, в то время как ничья оценивается в 3.60, а победа Ирана — в 5.58.

При этом аналитики ждут сдержанную результативность. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 2.00, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.81.

Прогноз на матч Россия — Иран

На самом деле, линия выглядит довольно смело. Иран приехал не экспериментировать: в пресс-службе сборной специально подчеркнули, что против России сыграет сильнейший состав, а из-за Азиатских игр отсутствует лишь несколько молодых футболистов. Готов к встрече и Сердар Азмун. То есть соперник Карпина в Казани будет намного ближе к боевой версии, чем типичный спарринг-партнёр для сентябрьского товарищеского матча.

И уровень этой команды хорошо показал чемпионат мира. Иран не проиграл ни одного матча в группе: сыграл 2:2 с Новой Зеландией, 0:0 с Бельгией и 1:1 с Египтом. Трёх ничьих не хватило для прохода дальше, зато способность команды терпеть против сильных соперников сомнений не вызывает. Уже 24 сентября иранцы провели ещё один контрольный матч — с Узбекистаном, так что к Казани подходят с игровой практикой.

Россия, напротив, собрала практически максимум доступного качества впереди. В заявку вошли Александр Головин, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Алексей Миранчук, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Константин Тюкавин и другие. Батраков особенно интересен именно в контексте Ирана: в октябре 2025 года его гол принёс сборной победу со счётом 2:1.

Есть и Матвей Сафонов. Вратарская бригада вообще получилась сильной — вместе с ним вызваны Станислав Агкацев, Антон Митрюшкин и Александр Максименко. Тренер вратарей Виталий Кафанов заранее говорил, что штаб хочет дать игровое время всем четырём на протяжении трёхматчевого окна, поэтому распределение минут будет одним из дополнительных нюансов цикла.

А вот в обороне перед матчем появились неприятные новости. Сборную из-за повреждений покинули сразу два защитника «Локомотива» — Евгений Морозов и Александр Сильянов. Потери не делают линию обороны критически слабой — остаются Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин и другие, но именно против связки Азмуна с Мехди Тареми снижение глубины состава учитывать стоит.

Отдельно важно не переоценивать летние результаты России. В пяти матчах в 2026 году команда Карпина пропустила всего дважды, а июнь завершила двумя победами по 3:0. Но Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго — совсем другой уровень сопротивления. Иран летом сыграл на чемпионате мира и сейчас находится на 22-м месте рейтинга ФИФА, тогда как Россия — на 35-м. Даже при домашнем поле разница между коэффициентами 1.68 и 5.58 выглядит чрезмерной.

Последняя очная встреча тоже скорее предупреждает против ставки на уверенную П1. В октябре прошлого года Россия победила 2:1, однако до этого были две ничьих подряд — 1:1 в 2023 и 2017 годах. Исторически Иран практически всегда оставался внутри одного мяча.

Поэтому простая победа России за 1.68 нам не нравится. Хозяева, конечно, могут выиграть — подбор игроков позволяет, плюс именно первый матч трёхматчевого окна логично провести максимально боевым составом. Но от Ирана разумно ждать плотной игры, низкого блока и опасных переходов через опытных исполнителей впереди.

Оптимальный вариант — взять победу гостей с форой (+1). Победа или ничья Ирана дают полный выигрыш, поражение ровно в один мяч — возврат. Для прохода подходит 0:0, 1:1 или победа гостей, а повторение прошлогодних 2:1 деньги просто вернёт.

Выбираем победу Ирана с форой (+1) за 1.67.