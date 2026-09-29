Сегодня Модрич и сборная Хорватии испортят чемпионам мира праздник

Испанцы вернулись после ЧМ-2026 победой на «Уэмбли», однако их защита далеко не безупречна.

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Испания — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнётся в 21:45 мск. Обе сборные взяли по три очка в 1-м туре: Испания победила Англию на «Уэмбли» со счётом 3:2, а Хорватия выиграла в Праге у Чехии — 2:1.

Коэффициенты на матч Испания — Хорватия

Испания идёт безоговорочным фаворитом. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1.22, ничья — в 6.80, победа Хорватии — в 12.0. Разрыв огромный: букмекеры фактически исходят из того, что любое потерянное испанцами очко станет серьёзной неожиданностью.

Голевые рынки выглядят интереснее. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 мяча составляет 1.60, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.28. Вариант «обе забьют — да» дают примерно за 2.09.

Прогноз на матч Испания — Хорватия 29 сентября 2026 года

Испания после чемпионского лета не стала переходить в энергосберегающий режим. На «Уэмбли» команда Луиса де ла Фуэнте открыла счёт уже в начале встречи благодаря Ламину Ямалю, затем позволила Англии выйти вперёд, но забрала матч голами Алекса Баэны и Микеля Оярсабаля. Испанцы вновь показали, насколько опасны с мячом, однако два пропущенных гола одновременно напомнили: даже их оборона оставляет сопернику возможности.

Добавилась и кадровая деталь. Эрик Гарсия почувствовал дискомфорт в левом колене и покинул расположение национальной команды, вместо него был вызван Робен Ле Норман. Потеря сама по себе не ломает структуру чемпионов мира, однако стабильности сочетаниям в центре защиты точно не добавляет.

Хорватия тем временем успешно начала вторую эпоху Славена Билича. В Праге команда выиграла 2:1, а главным героем снова оказался Лука Модрич: 41-летний капитан открыл счёт вскоре после перерыва. Победный мяч затем забил Марко Пашалич. В составе остаётся достаточно игроков, способных выбраться из-под испанского давления за счёт работы с мячом — прежде всего Модрич, Матео Ковачич и группа технически сильных полузащитников.

Разумеется, по ходу большей части встречи мяч должен находиться у хозяев. Испания способна надолго запереть Хорватию около собственной штрафной и сама забить два-три мяча. Но именно поэтому коэффициент на чистую победу команды де ла Фуэнте практически не представляет интереса. Нам нужен сценарий, который букмекеры считают заметно менее вероятным.

А для одного хорватского гола предпосылок хватает. Испания пропустила дважды от Англии, Хорватия отличилась дважды на выезде в Чехии, плюс гости обладают достаточным опытом, чтобы не паниковать под высоким прессингом. При этом ставка не требует от команды Билича сенсационного результата — достаточно воспользоваться одним из эпизодов, которые при атакующем футболе испанцев почти наверняка появятся.

Ставка: обе забьют за 2.09.