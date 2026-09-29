«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: из жизни кошачьих

30 сентября в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ак Барс» — «Барыс» 30 сентября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.03, в то время как победа «Барыса» оценивается в 3.12. Ничья и овертайм идут за 4.35.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.78, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс»

На среду в КХЛ запланировано аж шесть матчей. Удивительно, но встреча в Казани на общем фоне нисколько не бледнеет. Хотя перед началом регулярного чемпионата вряд ли кто-то подобного ожидал. Оно и понятно, ведь год назад клуб из Казахстана хотелось обнять и плакать. Бились, старались, но класса совсем не хватало. На сей раз совсем другое дело!

Сентябрь на исходе, а команды до сих пор соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции. Каждая внесла посильный вклад в существующее положение. «Ак Барсу» после существенного ослабления ведущих звеньев предрекали большие сложности, да и Кевин Хэйс быстро понял, что в нынешнем состоянии уровень КХЛ не потянет. Форвард с огромным опытом выступлений в НХЛ попросил о расторжении контракта спустя пять матчей. А ведь на него в Татарстане рассчитывали.

Если учитывать все объективные факторы, казанцы неплохо справляются. Восторгов их игра не вызывает, забивают меньше необходимого, а Саша Хмелевски хандрит. Доходило до вывода из состава. Зато очки потихоньку набираются. Для первой половины осени состояние более чем объяснимое и рабочее. Исход сезона зависит от работы всех заинтересованных сторон: хоккеистов, тренерского штаба и менеджеров. До дедлайна времени полно.

«Барыс», пожалуй, стал главным приятным сюрпризом первого месяца сезона КХЛ. В Казахстане попали в легионеров, которые повадились с первого же дня творить страшные вещи. К счастью, страшные для соперников. К концу сентября накоплено изрядное количество разгромов. Если уж побеждают, то чаще всего изрешетив оппонента. Забивали и семь, и восемь голов. Свежо, по-хорошему нагло, любопытно. Надолго ли хватит запала — ключевой вопрос. Пока всё движется к тому, что заруба за место в плей-офф от Востока получится знатная. Хорошо бы!

Зацепиться в Казани будет непросто. «Ак Барс» отдыхал на день больше, предыдущий матч проводил дома. Представитель Казахстана был вынужден лететь, попробуй-ка выиграть конёк при таких раскладах. В то же время сильнейшие сочетания гостей впечатляют, так что голы тут должны быть в нестыдном количестве. Возьмём тотал больше 5 шайб за 1.75.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.75.