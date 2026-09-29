«Локомотив» — «Сибирь». Прогноз: налетались…

30 сентября в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Сибирь». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Локомотив» — «Сибирь» 30 сентября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.35, в то время как победа «Сибири» оценивается в 6.30. Ничья и овертайм идут за 6.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.67, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Сибирь»

На среду в КХЛ запланированы целых шесть встреч, любителям хоккея есть из чего выбирать. В Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина примет главное преображение второй части минувшего сезона. Звучит красиво, на деле всё не так интересно. Нельзя сказать, что интриги совсем нет, однако разница в весовых категориях очевидна. Достаточно взглянуть на котировки букмекеров, где наблюдается безоговорочное преимущество «Локомотива».

Оно и понятно. После смены тренера ярославцы начали как ни в чём не бывало. Открыли регулярный чемпионат серией из шести побед, почти не пропускали. По привычке взгромоздились на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Лишь затем позволили себе сбой. Правда, весьма чувствительный. 0:5 на своём льду от «Барыса» — это больно. Справедливости ради клуб из Казахстана в сентябре дышит огнём, забивал и по семь-восемь штук. Кроме того, в ворота Алексея Мельничука в тот день залетало всё, счёт совсем не по игре.

Словом, бывает. Проехали! И полетели. Да не куда-нибудь, а на Дальний Восток и в Новосибирск. Заключительная игра турне состоялась 27 сентября, то есть на восстановление было около двух суток. Ещё и выходить предстоит во второй раз кряду с тем же соперником. Ярославцы умеют преодолевать трудности, да и возможности для ротации у них есть. Но суть вы уловили: вряд ли покажут свой лучший хоккей. Шансы у гостей должны появиться.

Новосибирцы, напротив, напрочь завалили старт. Пять поражений в шести первых играх закономерно привели на дно турнирной таблицы. Дальше признаки жизни потихоньку пошли. По крайней мере, проигрывать всем подряд в движении перестали, а без выигранного конька «Сибири» в принципе сложно. Думается, гости не станут играть с огнём. Предпочтут действовать с оглядкой на ворота и сведут к минимуму участие тех, кто склонен проигрывать единоборства и скорости.

Это, пожалуй, единственный шанс зацепиться. Значит, высокой результативности не ждём: ярославцы изрядно налетали, новосибирцам на фоне бледного старта не до риска. Тотал меньше 5 шайб за 1.92 выглядит хорошо. При пяти взятиях ворот букмекер вернёт деньги.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.92.