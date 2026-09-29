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Россия — Намибия, прогноз и ставка на матч товарищеский матч 3 октября 2026 года

Россия — Намибия: прогноз на матч в Екатеринбурге
Алексей Серяков
Россия — Намибия. Прогноз на матч
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Валерий Карпин везёт российскую сборную на Урал не просто так.

3 октября состоится товарищеский матч Россия — Намибия. Игра пройдёт в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Россия — Намибия 3 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Намибии оценивается коэффициентом 48.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.85.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Намибия

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

Второй товарищеский матч сборной России осенью. 29 сентября Иран в Казани, теперь — на Урал. Как вы понимаете, оправданий на случай усталости быть не может. Во-первых, времени на восстановление будет достаточно. Во-вторых, у Валерия Карпина была неделя в Новогорске перед дебютной игрой. В-третьих, соперник откровенно слабый, об этом позже.

Сначала в-четвёртых. Осенний график национальной команды составлен так, что два соперника покрепче расположены по краям, а попроще — в серединке. Плюс традиционно внушительный список вызванных футболистов, которым посреди клубного сезона колесить по просторам России и сидеть на лавке ни к чему. Вывод напрашивается: в лучшем случае — широкая ротация, а то и вовсе новый состав.

Возникает вопрос: даёт ли это шансы сборной Намибии зацепиться? Не будем делать вид, что хорошо знакомы с местным футболом, а из открытых источников многого не почерпнёшь. Ну, располагаются в начале второй сотни рейтинга ФИФА. На пассажиров не похожи, крепкий середняк по меркам африканского футбола. В 2023 году даже вышли в плей-офф Кубка Африки, хотя двумя годами спустя не прошли квалификацию.

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Недавно как раз стартовал отбор на КАН-2027. 24 и 29 сентября провели первый и второй матчи. Насколько можно судить, костяк Екатеринбург посетит. То есть команда умеренно крепкая и находится в тонусе. В принципе, этого достаточно, чтобы не получить полную авоську. Но и претендовать хотя бы на ничью сложно. Не будь у Карпина времени, россияне наверняка выглядели бы так себе. Но за неделю сборов можно спокойно довести два состава до добротного уровня взаимопонимания. В квалификации тренерского штаба мы не сомневаемся. От этого и оттолкнёмся.

Если помните, в июне после неудачного визита в Египет сборная России провела две домашние встречи. Соперники были сопоставимы по уровню с Намибией. Буркина-Фасо (тоже из Африки), а также Тринидад и Тобаго (зона КОНКАКАФ). Оба получили с барского плеча по 3:0. Чего-то подобного ожидаем и на сей раз: победа на классе, не самая зрелищная, зато уверенная. Что-нибудь в духе 3:0 или 4:0. Букмекеры выставляют крепкий коэффициент 1.98 на победу россиян с форой (-2.5). Не видим повода отказываться.

Ставка: сборная России победит с разницей в три и более мяча за 1.98.

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