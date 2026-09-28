Роспись букмекеров на теннис — кто предлагает самый широкий выбор?

Мы продолжаем оценивать российских букмекеров по различным критериям. В предыдущих материалах мы изучили предложения компаний по ставкам на футбол и хоккей. Теперь поговорим о теннисе.

Роспись — это исходы, которая компания представляет на различные события. Чем шире она — тем приятнее игроку, тем больше у него выбор. Сложно будет заманить клиента, если у тебя есть ставки только на исход матча. Сейчас можно заключать пари буквально на всё, что можно посчитать — голы, очки, минуты, видеопросмотры, жёлтые карточки, выходы медицинской бригады, части тела, которыми забиваются мячи.

При этом разные букмекерские компании специализируются на разных видах спорта. Кто-то даёт самую широкую линию на футбол, кто-то привлекает игроков разнообразием котировок на хоккей или теннис. В наших статьях мы изучим разные виды спорта и посмотрим, что предлагают российские букмекеры. Сегодня о