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Роспись российских букмекеров на теннис, лучшие предложения для ставок, анализ

Роспись букмекеров на теннис — кто предлагает самый широкий выбор?
Пётр Кондаков
Даниил Медведев
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Изучаем линии компаний на примере финала турнира ATP.

Мы продолжаем оценивать российских букмекеров по различным критериям. В предыдущих материалах мы изучили предложения компаний по ставкам на футбол и хоккей. Теперь поговорим о теннисе.

Роспись — это исходы, которая компания представляет на различные события. Чем шире она — тем приятнее игроку, тем больше у него выбор. Сложно будет заманить клиента, если у тебя есть ставки только на исход матча. Сейчас можно заключать пари буквально на всё, что можно посчитать — голы, очки, минуты, видеопросмотры, жёлтые карточки, выходы медицинской бригады, части тела, которыми забиваются мячи.

При этом разные букмекерские компании специализируются на разных видах спорта. Кто-то даёт самую широкую линию на футбол, кто-то привлекает игроков разнообразием котировок на хоккей или теннис. В наших статьях мы изучим разные виды спорта и посмотрим, что предлагают российские букмекеры. Сегодня о