Игровой день в КХЛ: «Металлург» идёт за шестой подряд, «Спартаку» пора спасать сентябрь

Сегодня, 30 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. «Автомобилист» попробует воспользоваться тяжёлым положением «Лады», «Ак Барс» примет яркий, но нестабильный «Барыс», а «Локомотив» и «Сибирь» проведут второй очный матч всего за четыре дня. Набравший мощный ход «Металлург» отправится к «Шанхайским Драконам», «Салават Юлаев» сыграет в Сочи, а вечером «Спартак» попробует прервать неудачный отрезок встречей с «Трактором».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 23.92.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Лада»

Здесь календарь играет против гостей почти так же сильно, как разница в качестве. «Автомобилист» ещё 26 сентября закончил выезд победой 4:2 над «Спартаком» и получил несколько дней на восстановление, тогда как «Лада» 28-го рубилась в Минске и уступила 4:5, а перед этим получила 0:5 от ЦСКА и 3:7 от «Нефтехимика». Тольяттинцы способны цепляться за отдельные отрезки, но оборона сейчас слишком легко разваливается после первого пропущенного. В Екатеринбурге хозяевам даже не требуется придумывать сложную формулу. Выбираем победу «Автомобилиста» в основное время за 1.55.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс»

«Барыс» уже успел шокировать «Локомотив» со счётом 5:0 и обыграть московское «Динамо» 4:1, поэтому относиться к нему как к проходному сопернику нельзя. Но затем казахстанцы получили девять шайб от «Нефтехимика» и ещё пять – от СКА, причём эти встречи прошли 26 и 27 сентября. «Ак Барс» после 1:2 с «Металлургом» получает больше времени на подготовку и возвращается на свой лёд. Казанцам не обязательно громить такого соперника, однако именно более стабильная структура должна решить исход. Выбираем победу «Ак Барса» в основное время за 1.84.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сибирь»

Команды буквально только что проверили друг друга: 27 сентября в Новосибирске «Локомотив» победил 2:1, а теперь противостояние переносится в Ярославль. Для «Сибири» это неприятный разворот календаря — после домашней встречи приходится ехать к действующему обладателю Кубка Гагарина, который в очных матчах регулярно заставляет играть в своём медленном, структурном темпе. «Локомотив» выиграл и предыдущие официальные встречи — 3:2 ОТ и 4:1. Простая домашняя победа выглядит здесь надёжнее попытки угадать фору. Выбираем победу «Локомотива» в основное время за 1.55.

Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Металлург»

Это наиболее тонкий фаворит дня. «Драконы» действительно разогнались дома: последовательно обыграли «Автомобилист», минское «Динамо» и «Сочи», а между последними двумя матчами вообще никуда не выезжали. «Металлург», напротив, после 5:1 с «Авангардом» вынужден добираться из Омска в Санкт-Петербург всего за два дня. Но форма магнитогорцев сейчас слишком мощная, чтобы полностью уходить от П2: победа в Омске стала для команды пятой подряд, а до неё были успехи во встречах с «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и «Барысом». «Шанхайские Драконы» способны сделать встречу сложной, однако по глубине и качеству гостей перевес остаётся заметным. Выбираем победу «Металлурга» в основное время за 1.67.

Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев»

«Сочи» снова провалился в неприятный отрезок: 0:3 от «Торпедо», 1:3 от «Северстали», а 28 сентября ещё и 1:4 от «Шанхайских Драконов». «Салават Юлаев» в тот же вечер сделал совершенно обратное — приехал в Нижний Новгород и засушил «Торпедо» – 3:0, добавив эту победу к 3:1 над московским «Динамо». Здесь нет преимущества по отдыху — обе команды играли 28-го и обе переезжают, поэтому решает именно хоккейная форма. Дополнительный аргумент — уфимцы выиграли шесть из семи последних матчей КХЛ на площадке «Сочи». Выбираем победу «Салавата Юлаева» в основное время за 1.78.

Прогноз на матч «Спартак» — «Трактор»

У «Спартака» хороший момент, чтобы остановить сентябрьское падение: после пяти побед подряд красно-белые уступили «Салавату», «Авангарду» в овертайме и «Автомобилисту». При этом именно «Трактор» команда уже обыгрывала в Челябинске 18 сентября — 3:1. Гости к тому же играли 28-го с московским «Динамо» и победили только в овертайме, тогда как «Спартак» отдыхает после встречи 26 сентября. Челябинцам даже не пришлось уезжать из Москвы, но два дополнительных дня на восстановление у хозяев на старте сезона всё равно важны. Выбираем победу «Спартака» в основное время за 1.82.

Экспресс на матчи КХЛ 30 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Ладой» за 1.55.

Ставка 2: победа «Ак Барса» в матче с «Барысом» за 1.84.

Ставка 3: победа «Локомотива» в матче с «Сибирью» за 1.55.

Ставка 4: победа «Металлурга» в матче с «Шанхайскими Драконами» за 1.67.

Ставка 5: победа «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи» за 1.78.

Ставка 6: победа «Спартака» в матче с «Трактором» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.55 х 1.84 х 1.55 х 1.67 х 1.78 х 1.82 = 23.92.