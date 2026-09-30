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Спартак — Трактор: прогноз на матч 30 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть онлайн, какой канал, счёт, прямой эфир

Игровой день в КХЛ: «Металлург» идёт за шестой подряд, «Спартаку» пора спасать сентябрь
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи КХЛ 30 сентября 2026 года
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Экспресс на матчи 30 сентября 2026 года.

Сегодня, 30 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. «Автомобилист» попробует воспользоваться тяжёлым положением «Лады», «Ак Барс» примет яркий, но нестабильный «Барыс», а «Локомотив» и «Сибирь» проведут второй очный матч всего за четыре дня. Набравший мощный ход «Металлург» отправится к «Шанхайским Драконам», «Салават Юлаев» сыграет в Сочи, а вечером «Спартак» попробует прервать неудачный отрезок встречей с «Трактором».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 23.92.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Блэкер – 01:46 (5x5)     2:0 Тарасов (Денежкин, Каштанов) – 11:57 (5x5)     2:1 Кугрышев (Грошев, Савчук) – 48:58 (5x5)     3:1 Бусыгин (Шаров) – 58:04 (en)    

Здесь календарь играет против гостей почти так же сильно, как разница в качестве. «Автомобилист» ещё 26 сентября закончил выезд победой 4:2 над «Спартаком» и получил несколько дней на восстановление, тогда как «Лада» 28-го рубилась в Минске и уступила 4:5, а перед этим получила 0:5 от ЦСКА и 3:7 от «Нефтехимика». Тольяттинцы способны цепляться за отдельные отрезки, но оборона сейчас слишком легко разваливается после первого пропущенного. В Екатеринбурге хозяевам даже не требуется придумывать сложную формулу. Выбираем победу «Автомобилиста» в основное время за 1.55.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс»

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5)     1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5)     2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5)     4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)    

«Барыс» уже успел шокировать «Локомотив» со счётом 5:0 и обыграть московское «Динамо» 4:1, поэтому относиться к нему как к проходному сопернику нельзя. Но затем казахстанцы получили девять шайб от «Нефтехимика» и ещё пять – от СКА, причём эти встречи прошли 26 и 27 сентября. «Ак Барс» после 1:2 с «Металлургом» получает больше времени на подготовку и возвращается на свой лёд. Казанцам не обязательно громить такого соперника, однако именно более стабильная структура должна решить исход. Выбираем победу «Ак Барса» в основное время за 1.84.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4)     1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4)     2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4)     3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)    

Команды буквально только что проверили друг друга: 27 сентября в Новосибирске «Локомотив» победил 2:1, а теперь противостояние переносится в Ярославль. Для «Сибири» это неприятный разворот календаря — после домашней встречи приходится ехать к действующему обладателю Кубка Гагарина, который в очных матчах регулярно заставляет играть в своём медленном, структурном темпе. «Локомотив» выиграл и предыдущие официальные встречи — 3:2 ОТ и 4:1. Простая домашняя победа выглядит здесь надёжнее попытки угадать фору. Выбираем победу «Локомотива» в основное время за 1.55.

Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

Это наиболее тонкий фаворит дня. «Драконы» действительно разогнались дома: последовательно обыграли «Автомобилист», минское «Динамо» и «Сочи», а между последними двумя матчами вообще никуда не выезжали. «Металлург», напротив, после 5:1 с «Авангардом» вынужден добираться из Омска в Санкт-Петербург всего за два дня. Но форма магнитогорцев сейчас слишком мощная, чтобы полностью уходить от П2: победа в Омске стала для команды пятой подряд, а до неё были успехи во встречах с «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и «Барысом». «Шанхайские Драконы» способны сделать встречу сложной, однако по глубине и качеству гостей перевес остаётся заметным. Выбираем победу «Металлурга» в основное время за 1.67.

Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гуськов (Федотов, Ахияров) – 07:41 (5x5)     1:1 Сучков (Шипачёв, Алалыкин) – 24:32 (5x5)     1:2 Стюарт (Жаровский, Алалыкин) – 29:21 (5x4)     2:2 Петухов (Гуськов) – 37:37 (5x4)     3:2 Куинни (Ахияров) – 39:16 (4x3)     4:2 Петухов (Поляков, Ахияров) – 42:40 (5x5)     5:2 Гиздатуллин (Гуськов, Петухов) – 44:16 (5x4)     6:2 Хафизов (Куинни, Ахияров) – 45:58 (5x3)     6:3 Набиев (Орлович-Грудков, Ефремов) – 56:40 (5x5)    

«Сочи» снова провалился в неприятный отрезок: 0:3 от «Торпедо», 1:3 от «Северстали», а 28 сентября ещё и 1:4 от «Шанхайских Драконов». «Салават Юлаев» в тот же вечер сделал совершенно обратное — приехал в Нижний Новгород и засушил «Торпедо» – 3:0, добавив эту победу к 3:1 над московским «Динамо». Здесь нет преимущества по отдыху — обе команды играли 28-го и обе переезжают, поэтому решает именно хоккейная форма. Дополнительный аргумент — уфимцы выиграли шесть из семи последних матчей КХЛ на площадке «Сочи». Выбираем победу «Салавата Юлаева» в основное время за 1.78.

Прогноз на матч «Спартак» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Валенцов (Сошников, Светлаков) – 01:14 (5x5)     1:1 Мальцев – 05:35 (5x4)     2:1 Пивчулин (Филин, Мальцев) – 32:24 (5x4)     2:2 Рыкманов (Сошников, Светлаков) – 35:34 (5x5)     2:3 Рыков (Федосеев, Дронов) – 36:31 (5x5)     2:4 Григоренко (Дронов, Катчук) – 37:58 (5x4)    

У «Спартака» хороший момент, чтобы остановить сентябрьское падение: после пяти побед подряд красно-белые уступили «Салавату», «Авангарду» в овертайме и «Автомобилисту». При этом именно «Трактор» команда уже обыгрывала в Челябинске 18 сентября — 3:1. Гости к тому же играли 28-го с московским «Динамо» и победили только в овертайме, тогда как «Спартак» отдыхает после встречи 26 сентября. Челябинцам даже не пришлось уезжать из Москвы, но два дополнительных дня на восстановление у хозяев на старте сезона всё равно важны. Выбираем победу «Спартака» в основное время за 1.82.

Экспресс на матчи КХЛ 30 сентября 2026 года

  • Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Ладой» за 1.55.
  • Ставка 2: победа «Ак Барса» в матче с «Барысом» за 1.84.
  • Ставка 3: победа «Локомотива» в матче с «Сибирью» за 1.55.
  • Ставка 4: победа «Металлурга» в матче с «Шанхайскими Драконами» за 1.67.
  • Ставка 5: победа «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи» за 1.78.
  • Ставка 6: победа «Спартака» в матче с «Трактором» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.55 х 1.84 х 1.55 х 1.67 х 1.78 х 1.82 = 23.92.

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