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Колорадо — Лос-Анджелес: прогноз на матч 1 октября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, хайлайты, прямой эфир

Ночной хоккей в НХЛ: Мичков напомнит «Питтсбургу» о плей-офф, «Колорадо» начнёт с победы
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи НХЛ 1 октября 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи нового сезона 1 октября 2026 года.

В ночь на 1 октября мск в НХЛ состоятся три матча. «Филадельфия» и «Питтсбург» сразу возобновят принципиальное противостояние после весеннего плей-офф, «Торонто» проведёт второй матч за два дня – с «Айлендерс», а «Колорадо» и «Лос-Анджелес» вновь встретятся после серии Кубка Стэнли, которую «Эвеланш» выиграли всухую.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 4.75.

Прогноз на матч «Филадельфия» — «Питтсбург»

НХЛ — регулярный чемпионат
01 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Робертсон (Летанг, Кросби) – 07:26     0:2 Койвунен (Жирар, Корчак) – 15:44     0:3 Малкин (Лапьер, Новак) – 25:03 (pp)     0:4 Лапьер (Холландер, Карлайл) – 27:26     0:5 Холландер (Корчак, Жирар) – 30:23     0:6 Робертсон – 51:52 (sh)     0:7 Чинахов (Карлссон, Ракелль) – 56:37 (pp)    

Это не просто первый матч сезона, а мгновенное продолжение весенней истории: именно «Филадельфия» выбила «Питтсбург» из Кубка Стэнли в шести матчах, завершив серию домашней победой – 1:0 ОТ. Сейчас у «Пингвинз» ещё и хватает кадровых проблем — вне игры находятся несколько нападающих, а готовность Брайана Раста перед стартом регулярного чемпионата остаётся под вопросом. «Флайерз» сохранили основу команды, которая после Олимпиады провела мощную концовку прошлой регулярки, включая Матвея Мичкова, и начинают сезон дома. При практически равных по статусу составах домашнее преимущество и более спокойная кадровая ситуация склоняют выбор в пользу хозяев. Выбираем итоговую победу «Филадельфии» за 1.75.

Прогноз на матч «Торонто» — «Айлендерс»

НХЛ — регулярный чемпионат
01 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Сиссонс (Пол, Коуэн) – 07:14     2:0 Коуэн – 11:55 (pp)     2:1 Хейнеман (Хорват) – 54:09 (sh)    

У «Торонто» необычный старт: вечером 29 сентября команда открыла сезон принципиальным матчем с «Монреалем», а менее чем через сутки снова выходит на лёд против свежих «Айлендерс». У гостей, впрочем, есть собственная проблема — Мэтью Барзал восстанавливается после травмы колена, и его участие в стартовой встрече под вопросом. Поэтому выбирать сторону при практически равной линии не хочется: у хозяев фактор бэк-ту-бэка, у гостей возможна потеря одного из главных созидателей. Букмекеры подняли общий тотал до 6.5 шайбы, и именно эта планка выглядит удобной. Выбираем тотал меньше 6.5 шайбы за 1.75.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Лос-Анджелес»

НХЛ — регулярный чемпионат
01 октября 2026, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Нельсон (Шварц, Кадри) – 06:33 (pp)     1:1 Дюмулен (Лаферрье, Тюркотт) – 15:14     2:1 Келли (Мэнсон) – 17:58     3:1 Маккиннон (Кадри, Макар) – 20:23 (pp)     3:2 Армиа (Хаула, Сеси) – 21:28 (sh)     4:2 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 28:33     5:2 Руа (Шварц, Келли) – 36:01     5:3 Мур (Андерсон) – 37:50 (sh)     6:3 Лехконен (Нельсон, Тэйвз) – 38:34 (pp)     6:4 Панарин (Даути, Лаферрье) – 51:51     7:4 Ландеског (Макар) – 54:03     8:4 Лехконен (Нельсон, Тэйвз) – 55:06 (pp)    

Для «Лос-Анджелеса» это максимально неприятный способ начать сезон. Весной «Колорадо» выбил «Кингз» из первого раунда со счётом 4-0, выиграв матчи 2:1, 2:1 ОТ, 4:2 и 5:1, а теперь вновь принимает соперника в Денвере. К тому же гости начинают чемпионат без Кевина Фиалы, который после тяжёлой травмы ноги всё ещё не готов вернуться. У самих «Эвеланш» тоже не идеальная медицинская ведомость, однако ядро одного из главных фаворитов сезона на месте, а домашний лёд и чрезвычайно удобная недавняя история пары делают усложнение ставки ненужным. Выбираем итоговую победу «Колорадо» за 1.55.

Экспресс на матчи НХЛ 1 октября 2026 года

  • Ставка 1: итоговая победа «Филадельфии» в матче с «Питтсбургом» за 1.75.
  • Ставка 2: ТМ 6.5 шайбы в матче «Торонто» — «Айлендерс» за 1.75.
  • Ставка 3: итоговая победа «Колорадо» в матче с «Лос-Анджелесом» за 1.55.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.75 х 1.55 = 4.75.

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