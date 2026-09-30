Ночной хоккей в НХЛ: Мичков напомнит «Питтсбургу» о плей-офф, «Колорадо» начнёт с победы

В ночь на 1 октября мск в НХЛ состоятся три матча. «Филадельфия» и «Питтсбург» сразу возобновят принципиальное противостояние после весеннего плей-офф, «Торонто» проведёт второй матч за два дня – с «Айлендерс», а «Колорадо» и «Лос-Анджелес» вновь встретятся после серии Кубка Стэнли, которую «Эвеланш» выиграли всухую.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 4.75.

Прогноз на матч «Филадельфия» — «Питтсбург»

Это не просто первый матч сезона, а мгновенное продолжение весенней истории: именно «Филадельфия» выбила «Питтсбург» из Кубка Стэнли в шести матчах, завершив серию домашней победой – 1:0 ОТ. Сейчас у «Пингвинз» ещё и хватает кадровых проблем — вне игры находятся несколько нападающих, а готовность Брайана Раста перед стартом регулярного чемпионата остаётся под вопросом. «Флайерз» сохранили основу команды, которая после Олимпиады провела мощную концовку прошлой регулярки, включая Матвея Мичкова, и начинают сезон дома. При практически равных по статусу составах домашнее преимущество и более спокойная кадровая ситуация склоняют выбор в пользу хозяев. Выбираем итоговую победу «Филадельфии» за 1.75.

Прогноз на матч «Торонто» — «Айлендерс»

У «Торонто» необычный старт: вечером 29 сентября команда открыла сезон принципиальным матчем с «Монреалем», а менее чем через сутки снова выходит на лёд против свежих «Айлендерс». У гостей, впрочем, есть собственная проблема — Мэтью Барзал восстанавливается после травмы колена, и его участие в стартовой встрече под вопросом. Поэтому выбирать сторону при практически равной линии не хочется: у хозяев фактор бэк-ту-бэка, у гостей возможна потеря одного из главных созидателей. Букмекеры подняли общий тотал до 6.5 шайбы, и именно эта планка выглядит удобной. Выбираем тотал меньше 6.5 шайбы за 1.75.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Лос-Анджелес»

Для «Лос-Анджелеса» это максимально неприятный способ начать сезон. Весной «Колорадо» выбил «Кингз» из первого раунда со счётом 4-0, выиграв матчи 2:1, 2:1 ОТ, 4:2 и 5:1, а теперь вновь принимает соперника в Денвере. К тому же гости начинают чемпионат без Кевина Фиалы, который после тяжёлой травмы ноги всё ещё не готов вернуться. У самих «Эвеланш» тоже не идеальная медицинская ведомость, однако ядро одного из главных фаворитов сезона на месте, а домашний лёд и чрезвычайно удобная недавняя история пары делают усложнение ставки ненужным. Выбираем итоговую победу «Колорадо» за 1.55.

Экспресс на матчи НХЛ 1 октября 2026 года

Ставка 1: итоговая победа «Филадельфии» в матче с «Питтсбургом» за 1.75.

Ставка 2: ТМ 6.5 шайбы в матче «Торонто» — «Айлендерс» за 1.75.

Ставка 3: итоговая победа «Колорадо» в матче с «Лос-Анджелесом» за 1.55.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.75 х 1.55 = 4.75.