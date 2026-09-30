Аргентинцы впервые выйдут на поле после проигранного финала чемпионата мира и сделают это без капитана.

Аргентина — Боливия. Прощальный матч Месси будет позже, но гостей это не спасёт

Ночью 1 октября состоится товарищеский матч Аргентина – Боливия. Встреча пройдёт на стадионе «Марио Альберто Кемпес» в Кордове и начнётся в 3:00 мск. Для команды Лионеля Скалони это первый матч после финала ЧМ-2026, в котором аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

Коэффициенты на матч Аргентина — Боливия 1 октября 2026 года

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. Средний коэффициент на успех Аргентины составляет 1.06, в то время как ничья оценивается в 11.05, а победа Боливии — в 33.2. Разница в линии настолько велика, что обычный исход здесь практически бесполезен для ставки.

Гораздо интереснее тоталы и форы. Тотал больше 3.5 мяча можно взять в среднем за 1.85, вариант «обе забьют — да» идёт примерно за 2.80. Победа Аргентины с форой (-2.5) оценивается примерно в 1.74, а фора (-3) — уже в районе 2.14.

Прогноз на товарищеский матч Аргентина — Боливия

В Аргентине начинается переходный период. Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо и объявивший о завершении карьеры в сборной Лионель Месси присоединятся к команде только к заключительному матчу этого окна с Бенином 6 октября. Николас Отаменди также заявлен именно на ту встречу. Поэтому во встрече с Боливией Скалони получит возможность проверить футболистов, которые обычно проводят меньше времени на поле.

Впрочем, воспринимать это как серьёзное ослабление хозяев не стоит. Даже без нескольких ветеранов глубина аргентинского состава несопоставима с боливийской. Более того, для игроков, которые находятся чуть дальше от основы, подобные встречи — редкая возможность закрепиться. На тренировках Скалони отдельно отрабатывал позиционные варианты, прессинг после потери и завершение атак.

Есть и важный календарный нюанс. Боливия 27 сентября играла в Вашингтоне с Парагваем и проиграла 0:2 — оба мяча забил Мигель Альмирон. После этого команде Оскара Вильегаса необходимо перебраться из США в Кордову и уже через несколько дней провести встречу с Аргентиной. У хозяев подобной нагрузки не было: сборная Скалони спокойно готовилась в Эсейсе.

А теперь к самому показательному фактору — очным встречам. Аргентина никогда не проигрывала Боливии дома. Два последних официальных матча между сборными закончились со счётом 3:0 и 6:0 в пользу аргентинцев. Причём 3:0 команда Скалони выиграла в Ла-Пасе, где соперникам традиционно мешает высота, а дома в октябре 2024 года устроила полноценный разгром.

Конечно, та победа 6:0 во многом ассоциируется с Месси — он сделал хет-трик и отдал две результативные передачи. Сейчас Лео не будет, как мы уже сказали, он в последний раз сыграет за Аргентину 6 октября. При этом статус товарищеского матча повышает вероятность многочисленных замен. Именно поэтому брать агрессивные варианты вроде (-3.5) за 2.60-2.70 уже опасно.

Ф1 (-3) выглядит разумным компромиссом. Если Аргентина ограничится привычными для этого противостояния 3:0, ставка получит возврат. Для полноценного выигрыша нужны четыре мяча преимущества — сценарий далеко не фантастический с учётом домашнего поля, глубины состава, свежести аргентинцев и недавнего матча Боливии с Парагваем.

Ставка: победа Аргентины с форой (-3) за средний коэффициент 2.14.