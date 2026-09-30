Уэльс — Норвегия. Если Холанд разогнался, его уже не остановить

1 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Уэльс — Норвегия. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» и начнётся в 21:45 мск. После двух туров у валлийцев нет очков при разности мячей 0:3, тогда как Норвегия набрала три очка и располагается между лидирующей Португалией и Данией.

Коэффициенты на матч Уэльс — Норвегия 1 октября 2026 года

Букмекеры считают гостей ярко выраженными фаворитами. Средний коэффициент на победу Уэльса составляет 5.78, в то время как ничья идёт за 4.55, а победа Норвегии — за 1.52.

На тотал больше 2.5 гола дают в среднем 1.69, на тотал меньше 2.5 гола — 2.20. Вариант «обе забьют — да» оценивается примерно в 1.70. Гораздо интереснее выглядит фора Норвегии (-1): по актуальным линиям её среднее значение находится примерно на отметке 2.05.

Прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Норвегия

Крэйг Беллами получил очень неприятное начало турнира. Сначала Уэльс уступил Португалии 0:1, затем Дании – 0:2. Причём в Копенгагене давление соперника было серьёзным: датчане нанесли 20 ударов против 10 и провели 74 опасные атаки против 29 у валлийцев. После двух туров Уэльс остаётся единственной командой группы A4 без набранных очков и забитых мячей.

При этом совсем безнадёжной игру команды Беллами называть нельзя. В Лиссабоне валлийцы держались до финального свистка и во втором тайме даже попали в перекладину после удара Бреннана Джонсона. В Дании тоже были отдельные хорошие отрезки и моменты. Проблема скорее в том, что создать их достаточно для стабильного давления пока не получается.

Есть и кадровая проблема в центре обороны. Джо Родон из-за травмы вообще не попал в заявку на это международное окно. Беллами вдобавок активно использует глубину состава: между матчами с Португалией и Данией он поменял сразу шесть футболистов стартового состава. В условиях четырёх встреч за короткий период ротация продолжится, и сыгранность обороны против норвежской атаки становится особенно важным фактором.

А у Норвегии с атакой сейчас полный порядок. В 1-м туре она победила Данию 3:2: Оскар Бобб открыл счёт, а Холанд оформил дубль. Через три дня норвежцы уступили Португалии 1:2, однако Холанд забил и в этой встрече. Таким образом, у форварда уже три мяча за два тура, причём он отличился во встречах с обоими наиболее сильными соперниками.

Само поражение от Португалии тоже не выглядит тревожным сигналом. Норвегия нанесла 13 ударов, семь из них пришлись в створ, а после пропущенного быстро мяча сумела сравнять счёт. В заявке Сольбаккена есть не только Холанд, но и Мартин Эдегор, Бобб, Антонио Нуса и другие футболисты, позволяющие атаковать совершенно разными способами.

Уэльсу теперь сложно провести весь матч в глубоком блоке. После двух поражений команда возвращается домой, и третья неудача подряд резко осложнит борьбу даже за третью строчку. Значит, по ходу встречи хозяевам придётся поднимать линии и больше рисковать. Для Норвегии с Холандом впереди и Эдегором между линиями именно такой сценарий особенно удобен.

При этом Ф2 (-1) выглядит аккуратнее, чем агрессивные варианты вроде Ф2 (-1.5). Норвегия способна выиграть в Кардиффе уверенно, а если Уэльс удержит разницу в один мяч, мы хотя бы не проиграем. С учётом нулевой результативности валлийцев в первых двух турах и качества норвежской атаки наиболее естественным выглядит счёт вроде 0:2 или 1:3.

Ставка: победа Норвегии с форой (-1) за 2.05.