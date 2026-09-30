«Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз: пора подкрутить результативность

1 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 19:30 мск. Москвичи после 11 встреч имеют 11 очков, нижегородцы набрали 12 очков за девять игр.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — «Торпедо» 1 октября 2026 года

Букмекеры не видят между соперниками большой разницы. Победа «Динамо» в основное время оценивается коэффициентом 2.29, ничья идёт за 4.12, а успех «Торпедо» — за 2.70. С учётом овертайма и буллитов успех москвичей идёт за 1.77, нижегородцев — за 2.03.

По тоталам линия получается любопытнее. Тотал больше 5 шайб доступен за 1.94, тотал меньше 5 шайб — за 1.87. Более агрессивный ТМ 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а ТБ 5.5 шайбы — в 2.29. После последних матчей обеих команд рынок уже заметно осторожнее смотрит на возможную голевую перестрелку.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо»

У «Динамо» пока не получается стабилизировать игру. Перед встречей с «Трактором» бело-голубые потерпели три поражения в четырёх матчах, а сама игра с челябинцами тоже завершилась неудачно — 1:2 ОТ. При этом москвичи снова не смогли разогнать нападение: единственную шайбу забросил Максим Летунов.

Это уже не первый подобный матч. Двумя днями ранее команда Леонида Тамбиева уступила «Салавату Юлаеву» 1:3. Получается, в двух последних встречах «Динамо» ограничилось всего двумя шайбами. Даже при наличии Дилана Сикьюры и Даниила Пыленкова атака бело-голубых сейчас производит гораздо меньше, чем могла бы по именам.

У «Торпедо» картина немного другая. До встречи с уфимцами нижегородцы последовательно разобрались с «Авангардом» 5:1 и «Сочи» 3:0, а Даниил Сероух выдал результативный отрезок и подошёл к игре 28 сентября с семью голами в пяти матчах. Кроме того, большинство команды Алексея Исакова реализовывалось на уровне 36%.

Однако «Салават Юлаев» показал, что и эту атаку можно выключить. «Торпедо» проиграло дома 0:3 и впервые за несколько матчей осталось без голов. После такого результата команда вряд ли поедет в Москву исключительно обмениваться колкостями: особенно с учётом того, что «Динамо» тоже сейчас нужнее не эффектный хоккей, а нормальный результат.

Есть ещё один аргумент против слишком высокого тотала. Обе команды получили по два полных дня отдыха после матчей 28 сентября, поэтому списывать возможные ошибки на физическую усталость не приходится. Тренеры получают время поправить именно структуру игры, а после поражений логично в первую очередь наводить порядок без шайбы.

Переоценивать одно сухое поражение «Торпедо» или два слабых матча нападения «Динамо» тоже не стоит. Нижегородцы уже доказали, что способны забрасывать много, а москвичи дома вполне могут прибавить. Поэтому ТМ 4.5 шайбы за 2.20 выглядит лишним риском.

Гораздо интереснее страховочный вариант. При четырёх и менее шайбах ставка проходит, а ровно пять дают возврат. Для текущего состояния команд 2:1, 3:1 или 3:2 выглядит вполне органично.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.87.