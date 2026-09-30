15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Дания — Португалия: прогноз и ставка на матч 1 октября 2026 года, во сколько начало

Матч дня в Лиге наций Дания — Португалия. Никакого веселья
Алексей Серяков
Матч дня в Лиге наций Дания — Португалия
Комментарии
Уставшие скандинавы в атаке не впечатлят.

1 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Дания — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 3.84. Победа Португалии оценивается коэффициентом 1.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.29, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

В каком состоянии Дания

Пять лет назад поводов для оптимизма было несравнимо больше. Если помните, тогда скандинавы в зрелищном стиле добрались до полуфинала чемпионата Европы, где лишь в дополнительное время не совладали с Англией. Закрепиться на высоком уровне не вышло, отбор к ЧМ-2026 и вовсе обернулся трагедией.

Материалы по теме
В Бразилии полностью запретили онлайн-ставки. Как так получилось?
В Бразилии полностью запретили онлайн-ставки. Как так получилось?

Датчане умудрились остаться без прямой путёвки в группе со сборными Шотландии, Беларуси и Греции. Всё шло хорошо, пока в ноябре дома не споткнулись на белорусах (2:2). Занервничали, засуетились, получили полную авоську от шотландцев (2:4), пропустили их вперёд. Через стыки тоже не пробились: разгромили Северную Македонию (4:0), по пенальти проиграли чехам (2:2, 1:3 пен.). После такого Лига наций важна ещё и в моральном плане.

На что способна Португалия

На чемпионате мира — 2026 выглядела блекло, не считая игры с Узбекистаном. В то же время проиграла только будущим триумфаторам из Испании, причём на тоненького. 0:1 с поздним пропущенным мячом. Грубо говоря, смотрелась ничуть не хуже, чем аргентинцы в финале. Просто с сеткой совсем не повезло.

В то же время с таким набором футболистов экстра-класса успокаивать себя подобным образом как-то неприлично. Неудивительно, что главный тренер ушёл. Зато Криштиану Роналду остался! На ЧМ легенда больше не поедет, а вот пополнить лицевой счёт в Лиге наций хочет. Приятная жеребьёвка поспособствовала. С Уэльсом отбегал вхолостую, Норвегию забодали без него. Хотя с Данией он тоже не сыграет из-за решения тренера.

Материалы по теме
Роспись букмекеров на футбол — кто предлагает самую широкую?
Роспись букмекеров на футбол — кто предлагает самую широкую?

Прогноз на матч Лиги наций Дания — Португалия 1 октября 2026 года

Вывеска симпатичная, ведь у обеих команд нет проблем с мотивацией на Лигу наций. Проблемы строго игровые. Датчане многовато позволяют перед своей штрафной, португальцы с крепкими оппонентами почти ничего не создают. В каком-то смысле коса в Копенгагене найдёт на камень. Только коса затупилась, а камень мягковат.

Соперники дважды пересекались в минувшем розыгрыше Лиги наций. В 2025 году обменялись домашними победами: 1:0 в пользу Дании и 5:2 в пользу Португалии. На сей раз ждём золотой середины. Третья игра в плотном графике, без ротации никак, а скамейка у гостей интереснее. Возьмём ИТМ 1 гола сборной Дании за 2.02. Тылы у португальцев в порядке.

Ставка: ИТМ 1 гола сборной Дании за 2.02.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android