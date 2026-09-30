Матч дня в Лиге наций Дания — Португалия. Никакого веселья

1 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Дания — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 3.84. Победа Португалии оценивается коэффициентом 1.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.29, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

В каком состоянии Дания

Пять лет назад поводов для оптимизма было несравнимо больше. Если помните, тогда скандинавы в зрелищном стиле добрались до полуфинала чемпионата Европы, где лишь в дополнительное время не совладали с Англией. Закрепиться на высоком уровне не вышло, отбор к ЧМ-2026 и вовсе обернулся трагедией.

Датчане умудрились остаться без прямой путёвки в группе со сборными Шотландии, Беларуси и Греции. Всё шло хорошо, пока в ноябре дома не споткнулись на белорусах (2:2). Занервничали, засуетились, получили полную авоську от шотландцев (2:4), пропустили их вперёд. Через стыки тоже не пробились: разгромили Северную Македонию (4:0), по пенальти проиграли чехам (2:2, 1:3 пен.). После такого Лига наций важна ещё и в моральном плане.

На что способна Португалия

На чемпионате мира — 2026 выглядела блекло, не считая игры с Узбекистаном. В то же время проиграла только будущим триумфаторам из Испании, причём на тоненького. 0:1 с поздним пропущенным мячом. Грубо говоря, смотрелась ничуть не хуже, чем аргентинцы в финале. Просто с сеткой совсем не повезло.

В то же время с таким набором футболистов экстра-класса успокаивать себя подобным образом как-то неприлично. Неудивительно, что главный тренер ушёл. Зато Криштиану Роналду остался! На ЧМ легенда больше не поедет, а вот пополнить лицевой счёт в Лиге наций хочет. Приятная жеребьёвка поспособствовала. С Уэльсом отбегал вхолостую, Норвегию забодали без него. Хотя с Данией он тоже не сыграет из-за решения тренера.

Прогноз на матч Лиги наций Дания — Португалия 1 октября 2026 года

Вывеска симпатичная, ведь у обеих команд нет проблем с мотивацией на Лигу наций. Проблемы строго игровые. Датчане многовато позволяют перед своей штрафной, португальцы с крепкими оппонентами почти ничего не создают. В каком-то смысле коса в Копенгагене найдёт на камень. Только коса затупилась, а камень мягковат.

Соперники дважды пересекались в минувшем розыгрыше Лиги наций. В 2025 году обменялись домашними победами: 1:0 в пользу Дании и 5:2 в пользу Португалии. На сей раз ждём золотой середины. Третья игра в плотном графике, без ротации никак, а скамейка у гостей интереснее. Возьмём ИТМ 1 гола сборной Дании за 2.02. Тылы у португальцев в порядке.

Ставка: ИТМ 1 гола сборной Дании за 2.02.