Греция — Нидерланды. Прогноз: Хави нужен результат

1 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Греция — Нидерланды. Игра пройдёт в Салониках на стадионе «Тумба». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Греция — Нидерланды 1 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Греции предлагается с коэффициентом 3.38. Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 2.17. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Лиги наций Греция — Нидерланды

Мы-то думали, что Хави было сложно работать главным тренером в родном клубе. Ну, вы помните: финансовые проблемы, легендарные «рычаги», ограничения по трансферам, общий хаос. Как выяснилось, в сборной Нидерландов ничуть не легче. Специфика тоже имеется, хоть и несколько иная. Давление СМИ и телевизионных экспертов он ощутил ещё до проведения первого матча. Публику можно понять.

Первый иностранный тренер национальной команды в ХХI веке! Статус ко многому обязывает, заодно вызывая ревность у местных специалистов и тех, кто себя таковыми считает. Добавьте сюда откровенно средненькое поколение. Заметных игроков по меркам мирового футбола хватает, однозначно топовых – в обрез. Да и те по большей части подбираются к финишной прямой. А задачи-то серьёзнейшие. Зря что ли сменили Рональда Кумана после неудачи на чемпионате мира — 2026?

Жеребьёвка группового этапа Лиги наций УЕФА вроде бы помогла. «Оранжевые» попали в один квартет с Германией, Сербией и Грецией. На первый взгляд, всё хорошо. Немцы сами в упадке, зато приход Клоппа вызвал эмоциональный подъём. Сербы в сборной никак не могут превратиться в одно целое, зато в отдельных случаях фаворитов кусают. Ну и греки. С этими-то что не так?

А вот что: одна из самых стремительно растущих сборных. По крайней мере, в европейском футболе. На сцену выходит славное поколение, которое успело разбрестись по всей Европе. От АПЛ до чемпионата Германии. Потребуется какое-то время, чтобы окрепнуть, нащупать баланс и выйти на новый уровень. Однако отдельные вспышки уже случаются, немцы подтвердят. Дай таким руку — откусят по локоть. Особенно в родных стенах, где про поддержку фанатов давно ходят легенды. Как ни крути, гостей ожидает серьёзное испытание.

Какого-то целостного впечатления сборная Нидерландов пока не производит. Наверное, иначе быть не могло, ведь Хави только-только приступил к работе. Четыре очка набраны — и ладно, остальное потом. Впереди внезапный лидер группы: непредсказуемый, стремительный, опасный. За несогласованность наказывает без разговоров. На наш взгляд, дерзкие греки на своём поле себя покажут. Возьмём классические 1Х за 1.78.

Ставка: сборная Греции не проиграет за 1.78.