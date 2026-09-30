Германия — Сербия. Прогноз: Клопп перехитрил сам себя

1 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Сербия. Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Германия — Сербия 1 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.48. Победа Сербии оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч Лиги наций Германия — Сербия

Юрген Клопп, конечно, ловкач! Начал знакомство со сборной Германии с козырей. Ещё летом на приветственной пресс-конференции попросил журналистов вести себя прилично. На первое международное окно вовсе вызвал 44 человека. Нет, легендарный тренер не сошёл с ума. У решения целый ряд очевидных плюсов. Даже странно, что другие топ-сборные до такого не додумались. Ведь четыре игры менее чем за две недели — слишком много, а национальную гвардию нужно беречь. По крайней мере, во второстепенных турнирах.

Так вот, о плюсах. Во-первых, распределение нагрузки: около половины футболистов отработали два матча и покинули расположение сборной. Наступает черёд второй группы. Во-вторых, несколько бесценных дней отдыха для игроков. Шанс провести хотя бы немного времени с семьями в разгар клубного сезона. Наверняка запомнят и оценят. Будут биться за Клоппа ещё активнее.

В-третьих, послание футболистам. Мы вас ценим и бережём, но вы поглядите на конкуренцию! Кандидатов много, немного расслабитесь — место займут. В-четвёртых, возможность сразу приглядеться ко всей основной обойме. Для глубоких выводов, положим, времени маловато. Для крепкого знакомства — в самый раз. Есть и пятый аргумент: теперь чуть ли не каждый заметный немецкий футболист понимает, что находится на радарах. Если приглашают людей из нижней части таблицы Бундеслиги, чем я хуже? Немного добавить — и шанс придёт.

Кажется, Лигу наций нужно использовать именно так. Турнир, конечно, имеет значение, но не определяющее. Другое дело, что забывать о результатах тоже нельзя. С этим-то и беда! Всего одно очко по итогам двух туров, да и с Нидерландами спаслись на 92-й минуте. Затем вовсе уступили Греции. Паники пока нет, однако испытывать терпение публики Клоппу не стоит. Кто там дальше? Сербия?

Ох, Сербия… Эта музыка будет вечной. Собрание видных и известных на европейской арене футболистов, у которых постоянно что-то идёт не так. Конкретные игроки меняются, тренеры приходят и уходят, а воз и ныне там.

Потому статус фаворитов немцев сомнениям не поддаётся даже при использовании двух составов, хотя лезть в большие форы чревато. Зайдём с другой стороны. Клопп обещал зрелищный и страстный футбол, оборона у гостей так себе, зато решить эпизод есть кому. Значит, ожидаются голы. Тотал больше 3 мяча за 1.92 нас устроит. Надо исправляться за провальный старт.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.92.