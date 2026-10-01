Лига наций сегодня: Дания против Португалии и реакция Германии на провальный старт

Сегодня, 1 октября, 3-й тур Лиги наций продолжат сразу несколько статусных матчей. Германия после неудачного старта попробует исправиться в домашней встрече с Сербией, набравшая шесть очков Греция проверит себя с Нидерландами, а Уэльс попытается взять первые очки против Норвегии. В Лиге B Ирландия примет Австрию, которая стартовала с двух побед.

Но главный матч дня — Дания — Португалия: совсем недавно эти сборные выдали один из самых ярких четвертьфиналов предыдущей Лиги наций. В марте 2025 года датчане победили дома 1:0, однако Португалия отыгралась в ответной встрече и прошла дальше после 5:2 в дополнительное время. Теперь действующий победитель турнира снова приезжает в Копенгаген, причём уже с шестью очками после двух туров.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 16.84.

Прогноз на матч Уэльс — Норвегия

Уэльс провалил старт группы: сначала уступил Португалии 0:1, затем Дании 0:2 и за два тура так и не забил. Норвегия уже показала обе свои стороны — мощную атаку в победе 3:2 над датчанами и уязвимость при игре с сильным соперником – поражение 1:2 от Португалии. В Кардиффе хозяева обязаны добавлять в агрессии, однако сдержать Эрлинга Холанда и в целом гораздо более опасную норвежскую линию атаки после двух сухих поражений выглядит сложной задачей. Для экспресса не будем усложнять рынок и выберем победу Норвегии за 1.53.

Прогноз на матч Дания — Португалия

Главный матч дня. Дания после 2:3 в Норвегии быстро пришла в себя и уверенно обыграла Уэльс 2:0, тогда как Португалия взяла максимум очков — 1:0 с валлийцами и 2:1 в Осло. Отдельный нюанс — тот самый четвертьфинал 2025 года: именно на «Паркене» датчане победили португальцев 1:0, так что лёгкой прогулки у гостей снова не будет. Однако действующий победитель Лиги наций уже показал, что способен забирать и закрытые, и более открытые встречи, а коэффициент на чистую П2 заметно привлекательнее осторожных вариантов с двойным шансом. Выбираем победу Португалии за 2.02. Скандал с Роналду наверняка добавит гостям заряженности.

Прогноз на матч Греция — Нидерланды

Греция стала главным открытием первых двух туров в этой группе: сначала победила Сербию 2:1, а затем увезла три очка из Германии — 1:0. Нидерланды тоже идут без поражений: сыграли 1:1 с немцами и победили Сербию 2:1. Поэтому в Салониках опасно лезть в чистый исход — греки уже доказали, что умеют ломать сценарий фаворита, а у нидерландцев достаточно качества впереди, чтобы создавать моменты даже при неудобном рисунке встречи. Обе сборные забивали в тех матчах, где соперник позволял им раскрываться, поэтому выбираем «обе забьют — да» за 1.71.

Прогноз на матч Германия — Сербия

У Германии после двух туров неожиданно всего одно очко: ничья 1:1 с Нидерландами сменилась домашним поражением 0:1 от Греции. Сербия начала ещё хуже и дважды уступила со счётом 1:2 — сначала грекам, затем нидерландцам. Для команды Юргена Клоппа ещё одна потеря очков в Мюнхене сделает ситуацию совсем неприятной, поэтому логично ждать максимально агрессивной реакции хозяев с первых минут. Сербы пока не выглядят командой, способной стабильно выдерживать давление соперника такого уровня, и обычная П1 для экспресса слишком мала. Выбираем победу Германии с форой (−1.5) за 1.66.

Прогноз на матч Ирландия — Австрия

Ирландия после поражения 0:1 в Косове очень убедительно ответила победой 3:0 над Израилем, однако у Австрии старт ещё ярче: две встречи и две победы со счётом 3:1 — над Израилем и Косовом. В Дублине австрийцам наверняка будет сложнее, поэтому забирать чистую П2 необязательно: хозяева получили уверенность после трёх голов во 2-м туре, а команда Ральфа Рангника, несмотря на шесть забитых мячей, сама пропускала в обеих встречах. На этом фоне голевой рынок выглядит логичнее исхода. Выбираем «обе забьют — да» за 1.92.

Экспресс на Лигу наций 1 октября 2026 года

Ставка 1: победа Норвегии в матче с Уэльсом за 1.53.

Ставка 2: победа Португалии в матче с Данией за 2.02.

Ставка 3: обе забьют в матче Греция — Нидерланды за 1.71.

Ставка 4: победа Германии с форой (−1.5) в матче с Сербией за 1.66.

Ставка 5: обе забьют в матче Ирландия — Австрия за 1.92.

Общий коэффициент: 1.53 х 2.02 х 1.71 х 1.66 х 1.92 = 16.84.