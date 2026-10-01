Экспресс на КХЛ: «Северсталь» возьмёт реванш, «Динамо» и «Торпедо» займутся сдерживанием

Сегодня, 1 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся три встречи. Московское «Динамо» примет «Торпедо», минское «Динамо» сыграет с ЦСКА, а «Северсталь» попробует взять реванш у «Адмирала» за недавнее поражение во Владивостоке.

Главный матч дня: «Динамо» Москва — «Торпедо». Обе команды подходят к нему после неудач 28 сентября: москвичи уступили «Трактору» 1:2 ОТ, а нижегородцы впервые на новой арене остались без заброшенных шайб — 0:3 с «Салаватом Юлаевым».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 5.30.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Торпедо»

У московского «Динамо» в последних матчах заметно просела результативность: после семи шайб на двоих в дерби с минчанами бело-голубые забросили лишь по одной «Салавату Юлаеву» и «Трактору». «Торпедо» после ярких 5:1 с «Авангардом» сначала победило «Сочи» 3:0, а затем само осталось на нуле с уфимцами. Обе команды получили достаточно времени на восстановление, поэтому упираться именно в усталость здесь не стоит; важнее, что после неудач соперники вполне могут начать аккуратнее и прежде всего постараться убрать ошибки в своей зоне. Линия тоже не ждёт обязательной перестрелки. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.64.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА

Здесь календарь важнее простой оценки класса команд. Минчане 28 сентября провели домашний матч с «Ладой» и выиграли 5:4, после чего никуда не уезжают и получают два полноценных дня отдыха. ЦСКА, напротив, только 29 сентября принимал СКА в принципиальном армейском дерби, а уже через день должен играть на «Минск-Арене». Причём ещё до матча со СКА москвичи вернулись из длинной выездной серии, так что накопленная нагрузка у гостей объективно выше. Минское «Динамо» при этом уже дважды на нынешнем отрезке дома забрасывало пять шайб — «Автомобилисту» и «Ладе». Чистую победу хозяев брать рискованно, но календарное преимущество позволяет страховаться ничьей. Выбираем 1Х за 1.65.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Адмирал»

Эти команды встречались совсем недавно: 19 сентября «Адмирал» дома выиграл 2:0, но с тех пор их траектории заметно разошлись. «Северсталь» вернулась из дальневосточной поездки и последовательно победила «Амур» 4:1, «Автомобилист» 5:2 и «Сочи» 3:1, причём перед матчем 1 октября получает сразу четыре дня без игр. Владивостокцы, наоборот, завершили домашнюю серию поражением 3:5 от «Нефтехимика», хотя вели 2:0 и перебросали соперника в первом периоде 19:5, после чего им ещё предстоит длинный перелёт на запад страны. Отдых после 27 сентября частично нивелирует дорогу, но сочетание домашнего льда, текущего игрового тонуса и желания ответить за 0:2 во Владивостоке делает хозяев предпочтительнее. Выбираем победу «Северстали» в основное время за 1.96.

Экспресс на матчи КХЛ 1 октября 2026 года

Ставка 1: ТМ 5.5 шайбы в матче «Динамо» Москва — «Торпедо» за 1.64.

Ставка 2: «Динамо» Минск не проиграет ЦСКА в основное время 1Х за 1.65.

Ставка 3: победа «Северстали» в матче с «Адмиралом» в основное время за 1.96.

Общий коэффициент: 1.64 х 1.65 х 1.96 = 5.30.