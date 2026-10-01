Дания — Португалия: нет Роналду — нет проблем

Португальцы единственные в группе A4 выиграли оба стартовых матча, причём Норвегию победили даже без Криштиану на поле.

Сегодня, 1 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Дания — Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнётся в 21:45 мск. После двух туров португальцы лидируют в группе с шестью очками, Дания и Норвегия набрали по три, Уэльс пока остаётся без очков.

Коэффициенты на матч Дания — Португалия 1 октября 2026 года

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Средний коэффициент на победу Дании составляет 3.77, ничья оценивается в 3.67, а победа Португалии — в 1.99. Двойной шанс 1Х предлагается примерно за 1.84, тогда как Х2 идёт всего за 1.28.

Тотал больше 2.5 гола можно взять в среднем за 1.97, тотал меньше 2.5 гола— за 1.85. На вариант «обе команды забьют — да» предлагают примерно 1.83. Ещё один любопытный рынок — индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 мяча примерно за 2.06.

Прогноз на матч Лиги наций Дания — Португалия

Дания начала турнир болезненно, но отнюдь не провально. В Осло команда Бриана Римера уже к 18-й минуте уступала Норвегии 0:2, после чего отыгралась благодаря Миккелю Дамсгору и Расмусу Хойлунду. Только второй гол Эрлинга Холанда принёс хозяевам победу 3:2. Через три дня датчане вернулись на «Паркен» и спокойно разобрались с Уэльсом — 2:0.

Так что недооценивать хозяев нельзя. Тем более Португалия прекрасно знает, насколько неприятным бывает выезд в Копенгаген. В четвертьфинале предыдущей Лиги наций в марте 2025 года датчане выиграли здесь 1:0. Правда, затем португальцы забрали ответную встречу — 5:2 после дополнительного времени — и продолжили путь к трофею.

Но нынешняя Португалия уже начинает меняться при Жорже Жезуше. В 1-м туре действующие победители турнира обыграли Уэльс 1:0 благодаря мячу Жоау Феликса. Результат получился скромным, хотя португальцы нанесли 23 удара и практически весь матч заставляли соперника обороняться.

Гораздо показательнее выезд в Норвегию. Жезуш оставил Криштиану Роналду в запасе, серьёзно перестроил стартовый состав и получил победу 2:1. Сначала снова отличился Феликс, а после ответного мяча Холанда победный гол практически сразу забил Гонсалу Рамуш. Роналду в итоге так и не появился на поле и провёл все 90 минут на скамейке.

Последний факт перед Копенгагеном особенно интересен. Португалия выиграла сложнейший гостевой матч без своего капитана и главного ветерана, а Жезуш показал, что готов подбирать нападение под конкретного соперника. В распоряжении тренера есть Феликс, Рамуш, Рафаэл Леау, Педру Нету, Франсишку Консейсау, Бернарду Силва и Витинья — глубины хватает даже при плотном календаре. Большой вопрос, как скандал с Роналду повлияет на команду. Предположим, что взбодрит. Профессионалы же!

Датчане способны снова доставить сопернику проблемы. В их заявке есть Хойлунд, Исаксен, Дамсгор, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Мортен Юльманн, а домашний фактор на «Паркене» действительно имеет значение. Поэтому форы Португалии выглядят чрезмерно агрессивно: за (-1) дают уже около 2.80, но для такого матча требовать от гостей победы с разницей минимум в два мяча слишком рискованно.

Зато почти двойной коэффициент на обычную победу выглядит подходящим компромиссом. Португалия уже набрала шесть очков, пропустила всего однажды и показала в Осло, что может выигрывать тяжёлые выездные встречи даже при ротации. Дания хороша дома, но против Норвегии её оборона дала слишком много пространства, а у португальцев сейчас значительно больше вариантов, чтобы такими эпизодами воспользоваться.

Выбираем победу Португалии за 1.99.