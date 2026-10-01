Венгрия — Грузия. Кварацхелия против Собослаи, а голов не будет

За два тура в нынешней Лиге наций соперники не забили ни одного мяча.

2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Грузия. Встреча пройдёт на «Пушкаш Арене» в Будапеште и начнётся в 21:45 мск. После двух туров соперники набрали по одному очку при одинаковой разности мячей — 0:1.

Коэффициенты на матч Венгрия — Грузия 2 октября 2026 года

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победа Венгрии оценивается коэффициентом 1.77, ничья предлагается за 3.70, а на успех Грузии можно поставить за 4.02. Вариант Х2 идёт за 1.87, поэтому рынок всё же оставляет грузинам достаточно серьёзные шансы зацепиться за очки в Будапеште.

На голевых рынках линия гораздо осторожнее. Тотал 2.5 мяча располагается практически в районе равных шансов — средний коэффициент на ТМ составляет 1.90, на ТБ 2.5 мяча — 1.91. Вариант «обе забьют — да» можно взять за 1.80, противоположный исход — за 1.86.

Прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Грузия

Начало у Венгрии вышло максимально неприятным. Команда Марко Росси сначала уступила дома Украине 0:1, а затем сыграла 0:0 с Северной Ирландией в Белфасте. То есть за 180 минут венгры так и не забили в нынешнем розыгрыше Лиги наций. При этом в первой встрече проблема заключалась не в полном отсутствии подходов к чужим воротам — Венгрия много времени проводила с мячом, однако завершение атак подвело.

Есть и кадровый нюанс. В официальной заявке УЕФА на эту международную паузу нет Барнабаша Варги. Среди нападающих у Росси заявлены Тамаш Сюч, Донат Барань, Даниэль Лукач, Габор Юрек и Милан Тот. При таком наборе ещё больше ответственности за создание моментов ложится на Доминика Собослаи и фланги.

Но Грузия начала турнир почти зеркально. В 1-м туре команда дома проиграла Северной Ирландии 0:1, причём развязка получилась особенно болезненной: Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, а единственный мяч грузины пропустили на 90+9-й минуте. Затем последовала нулевая ничья с Украиной. Таким образом, у гостей тоже нет голов после 180 минут.

Именно встреча с Украиной стала первым матчем сборной под руководством Рамаза Сванадзе. Новый тренер сразу сделал акцент на более плотную структуру и, хотя впереди остаются Кварацхелия и Жорж Микаутадзе, превращать команду в исключительно атакующую Сванадзе явно не стал. Грузия позволила Украине мало и впервые в нынешней Лиге наций сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Матч в Будапеште при этом важен для обеих команд. Украина и Северная Ирландия стартовали лучше, поэтому ещё одна потеря очков осложнит борьбу за топ-2. Казалось бы, это должно заставить Венгрию и Грузию раскрыться. Но такая турнирная ситуация работает и в другую сторону: пропустить первыми при нынешних проблемах с реализацией будет особенно опасно.

У Венгрии остаётся домашнее преимущество и индивидуальное качество Собослаи, Керкеза и Орбана. У Грузии есть Кварацхелия, Микаутадзе и Мамардашвили. Однако пока звёздность фамилий не конвертировалась в забитые мячи: четыре матча этих сборных в первых двух турах дали лишь два гола — и оба были забиты их соперниками.

Чистый ТМ 2.5 мяча тоже напрашивается, однако ставка «обе забьют — нет» оставляет больше сценариев. Она проходит и при осторожных 1:0 и 0:0, и если одна из сборных наконец-то прорвётся и выиграет 2:0. После двух сухих матчей подряд требовать обязательного обмена голами оснований немного.

Ставка: обе забьют — нет за 1.86.