Матч дня в Лиге наций Франция — Италия. Особый случай для Зидана

2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Италия. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.52. Победа Италии оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

В каком состоянии Франция

Воодушевление после смены тренера очевидно. Дидье Дешам работал долго и усердно. Один крупный трофей за такой срок с феноменальным подбором исполнителей, может, кого-то не впечатляет. Но вообще победа на чемпионате мира — 2018 дорогого стоит. А в 2020-х настала эра испанцев: «трёхцветные» очень хороши, просто конкурент лучше. Посмотрим, исправит ли положение Зинедин Зидан.

Для него это особенный день. Зизу давно мечтал возглавить сборную Франции. Два тура Лиги наций УЕФА позади, однако их проводили на выезде. Полноценный дебют состоится лишь сейчас. По такому случаю играть будут на «Стад де Франс» вместимостью до 80 тысяч человек. Тут и событие уникальное, и соперник именитый. Осталось не ударить в грязь лицом.

На что способна Италия

Роберто Манчини изрядно заработал у шейхов, после чего вновь подхватил сборную Италии. Страна после трёх подряд невыходов на чемпионат мира сходит с ума. Для кого-то Лига наций — полутоварищеский турнир, где можно с чистой совестью работать на будущее и пускаться в эксперименты. Для итальянцев это нечто большее. Нужны результаты.

А ведь группа опасная. В Турцию съездили, остатки былой мощи сборной Бельгии оценили, пришёл черёд финального босса. Конечно, для Манчини эта встреча — шанс заявить о себе и снизить давление. Разнос Турции пригодился, но кошмарный первый тайм с Бельгией пока перевешивает. Если обыграет «трёхцветных» в их логове, потом сможет долго козырять добытым результатом при возникновении вопросов у публики. А они, конечно, возникнут.

Прогноз на матч Лиги наций Франция — Италия 2 октября 2026 года

Букмекеры в победителей Евро-2020 вообще не верят. Линия выглядит так, словно в гости к одной из сильнейших сборных мира приехал неприметный середнячок. Вот в чём фокус: фактически так и есть. Имя у сборной Италии по-прежнему звонкое, однако результаты и уровень индивидуального таланта существенно отстают.

Должно быть весело. Сами посудите: итальянцы костьми лягут, чтобы сохранить лицо. Французы — чтобы не испортить домашний дебют Зинедина Зидана. Шансы хозяев, несомненно, выше, однако раскрываться Италия не рискнёт. Значит, фавориту придётся попотеть. Берём тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.65.

Ставка: тотал меньше 1.5 мяча в первом тайме за 1.65.