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Бельгия — Турция, прогноз и ставка на матч Лиги наций 2 октября 2026 года

Бельгия — Турция. Прогноз: момент истины
Алексей Серяков
Бельгия — Турция. Прогноз на матч
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Поражение существенно ухудшит турнирные перспективы каждой команды.

2 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Бельгия — Турция. Игра пройдёт в Льеже на стадионе «Морис Дюфран». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Бельгия — Турция 2 октября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.90. Победа Турции оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Турция

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 3-й тур
02 октября 2026, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Турция
1:0 Де Брёйне – 10'     2:0 Де Брёйне – 60'     3:0 Лукаку – 76'    

Понятно, что Лига наций УЕФА — далеко не самый важный турнир, неудачное выступление не станет катастрофой. Но не для всех. С точки зрения таблицы это важнейшая игра для обеих команд. Они попали в первую группу Лиги А вместе со сборными Франции и Италии. Ну, итальянцы, допустим, нынче не особо страшны, хотя мотивации после очередного пролёта мимо чемпионата мира и смены тренера им хватит на пятерых. А вот сборная Франции…

Зинедин Зидан заступил на пост главного тренера. Все вокруг рады. А ведь чем дальше, тем сыграннее будут «трёхцветные», тем лучше игроки адаптируются к запросам нового тренерского штаба. А уж по уровню исполнительского мастерства они заметно опережают остальных. Как вы помните, в плей-офф выходят две команды из группы. Так говорить не принято, но не будем идти против истины: в двойку сильнейших французы наверняка попадут.

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А значит, в оставшихся матчах нужно брать максимум. Важно помнить: у нас тут не старый формат группового этапа Лиги чемпионов, 3-й и 4-й туры не спаренные. Вторая очная встреча состоится в 5-м туре в Турции. После чего Бельгия примет Италию — расклад сравнительно неплох. А вот подопечные Винченцо Монтеллы отправятся в логово сборной Франции, где выжить будет сложно. Надо ковать железо, пока горячо.

Добавим сюда положение тренеров. Монтелла после кошмарного выступления на чемпионате мира — 2026 едва сохранил работу. Неудачу в Лиге наций могут и не простить. Турки и так уже влетели с треском итальянцам. А Марк ван Боммел в каком-то смысле ставит на кон тренерскую карьеру. Если не выплывет со сборной Бельгии, в лучшем случае несколько лет уйдёт на восстановление репутации уровнем ниже. Это всё к тому, что ожидать зрелищного и результативного футбола не стоит.

График чрезвычайно плотный, возможности для ротации с обеих сторон скромные. Лидеры наелись, цена ошибки высока, а говорить о какой-то поставленной игре впереди не приходится. Скорее всего, нас ожидает перетягивание каната. Не видим причин мудрить, выбираем классический тотал меньше 2.5 гола с добротным коэффициентом.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

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