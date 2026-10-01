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Россия — Намибия: прогноз и ставка на матч 3 октября 2026 года, во сколько начало, смотреть онлайн бесплатно

Второй матч сборной: Россия — Намибия. Лёгкая мишень для Карпина
Алексей Серяков
Второй матч сборной: Россия — Намибия
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Африканцы начали отбор к КАН-2027, но в Екатеринбурге не потянут.

3 октября состоится товарищеский матч Россия — Намибия. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

Что думают букмекеры о матче Россия — Намибия

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.14. Победа Намибии оценивается коэффициентом 50.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.65.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.85.

В каком состоянии сборная России

Одними товарищескими матчами на данный вопрос не ответишь, но выбора у нас нет почти пять лет. Стоит ли делать серьёзные выводы по первому осеннему матчу с Ираном? Вряд ли. Там и соперник принципиально иного уровня, и на подготовку была неделя. На сей раз у команды было чуть больше трёх суток. Ожидается широкая ротация состава.

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В остальном – порядок. Наши легионеры в расположение сборной прибыли, настроение внутри хорошее, новую форму представили и обсудили. Осталось увидеть в деле ближайший резерв.

На что способна Намибия

Не подумайте ничего плохого: крепкий середняк по африканским меркам. На позапрошлом Кубке Африки, в 2023 году, намибийцы даже в плей-офф вышли. Проблем с тонусом точно не возникнет, ведь полторы недели назад начался отбор на континентальный турнир. Намибия лишний раз показала, что кое на что способна. С ходу обыграла Конго со счётом 1:0. Сразу заметим: это не ДР Конго, которая отметилась на ЧМ-2026.

29 сентября была неудача в игре с Коморами – 0:1, и теперь команда пожалует в Екатеринбург. С национальным чемпионатом в Намибии всё печально, он не проводится уже несколько лет. Но футболисты есть, да и место в рейтинге ФИФА далеко не худшее, 121-е. В общем, что-то оппонент из себя представляет, однако разница в классе вопросов не вызывает.

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Прогноз на товарищеский матч Россия — Намибия 3 октября 2026 года

Экспериментальный состав сборной России вроде бы повышает шансы аутсайдера, однако у Карпина было достаточно времени наиграть сочетания за неделю в Новогорске. Полагаем, какая-никакая согласованность будет. Добавим сюда погоду: игра в Екатеринбурге, начнётся в 20:00 по местному времени. Как бы гости не озябли. Если верить прогнозу погоды, к тому моменту столбик термометра опустится до +5°С.

На таком фоне многого от гостей не ждём. Есть подозрение, что и прессинговать подопечным Валерия Карпина особо не придётся. А вот вести борьбу на втором этаже — очень даже. Разница в классе и сопутствующие условия позволяют отгрузить три-четыре мяча и спокойненько победить. Возьмём ИТБ 3 голов сборной России за 2.17.

Ставка: ИТБ 3 голов сборной России за 2.17.

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