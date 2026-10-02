Экспресс на Лигу наций: Франция без Мбаппе примет Италию

Сегодня, 2 октября, 3-й тур Лиги наций продолжится сразу несколькими интересными встречами. Бельгия попробует воспользоваться проблемами Турции, лидеры группы B4 Босния и Герцеговина и Швеция встретятся между собой, а Венгрия и Грузия после двух безголевых туров попытаются наконец запустить свою атаку. Словакия тем временем отправится на Фарерские острова с шестью очками после двух матчей.

Но главный матч дня — Франция — Италия. Французы начали новый цикл с Зинедином Зиданом с двух минимальных побед в матчах с Турцией и Бельгией, причём вторую добыли уже без травмированного Килиана Мбаппе и после масштабной ротации состава. Италия, наоборот, после домашнего поражения 0:2 от Бельгии ярко сыграла в Турции — 4:1. Получается встреча лидера группы с командой, которая только что напомнила о своём атакующем потенциале.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.60.

Прогноз на матч Франция — Италия

Франция пока идёт по турниру максимально прагматично: два матча, две победы по 1:0 и ни одного пропущенного мяча, причём в Брюсселе Зидан позволил себе сделать девять изменений в стартовом составе и всё равно дожал Бельгию благодаря позднему голу Майкла Олисе. Главный нюанс — отсутствие Мбаппе после повреждения, полученного ещё в Турции, но 2-й тур показал, что глубины хватает и без капитана. Италия после 0:2 с Бельгией действительно преобразилась и разгромила Турцию 4:1, поэтому простой прогулки ждать не стоит, однако благодаря качеству состава, домашнему полю и вариативности французы выглядят убедительнее. Выбираем победу Франции за 1.44.

Прогноз на матч Бельгия — Турция

Бельгия начала турнир с гостевой победы 2:0 над Италией, а затем с минимальным счётом уступила Франции — 0:1, причём единственный мяч пропустила на 88-й минуте. У Турции ситуация куда тяжелее: 0:1 с французами и 1:4 с Италией оставили команду без очков и с пятью пропущенными мячами после двух туров. Гости способны создавать отдельные опасные эпизоды, но пока слишком дорого платят за ошибки против соперников такого класса, тогда как бельгийцы уже продемонстрировали, что способны и диктовать игру, и выдерживать давление топ-команды. На домашнем поле усложнять ставку здесь незачем. Выбираем победу Бельгии за 1.48.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Швеция

Обе команды очень хорошо вошли в турнир: Босния сначала сыграла 0:0 в Польше, а затем забила четыре мяча Румынии — 4:2, тогда как Швеция дома последовательно победила Румынию – 2:1 и Польшу – 3:1. У гостей есть существенная кадровая потеря — Александр Исак покинул расположение сборной из-за повреждения бедра и матч в Зенице пропустит, однако Виктор Дьёкереш и остальные атакующие ресурсы остаются в распоряжении Грэма Поттера. Боснийцы получили два выездных матча на старте и теперь впервые сыграют дома, а шведы при всей своей результативности пропускали и от Румынии, и от Польши. Здесь интереснее не выбирать победителя, а идти через голы обеих сторон. Выбираем «обе забьют — да» за 1.65.

Прогноз на матч Венгрия — Грузия

Здесь статистика первых двух туров говорит сама за себя: Венгрия уступила Украине 0:1 и сыграла 0:0 с Северной Ирландией, Грузия проиграла североирландцам 0:1 и разошлась нулевой ничьей с Украиной. Итого — четыре матча этих сборных в новом розыгрыше и ни одного забитого ими мяча. Обе команды уже набрали по одному очку, поэтому поражение во встрече с прямым конкурентом серьёзно осложнит положение в группе, что также едва ли располагает к безоглядному футболу. Даже если одну из атак наконец прорвёт, для прохода ставки потребуется сразу три мяча. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.75.

Прогноз на матч Фарерские острова — Словакия

Недооценивать Фареры опасно: островитяне дважды сыграли 1:1 — сначала дома с Казахстаном, затем в Молдавии — и подходят к 3-му туру без поражений. Однако Словакия пока подтверждает статус фаворита группы: 2:0 с Молдавией и 2:1 с Казахстаном принесли ей максимальные шесть очков. Дополнительная сложность для гостей — искусственное поле и специфический выезд в Торсхавн, поэтому крупную фору брать не хочется, но разница в качестве состава и организации игры всё равно существенна. Словакам достаточно обычной победы без требования устраивать разгром. Выбираем победу Словакии за 1.56.

Экспресс на Лигу наций 2 октября 2026 года

Ставка 1: победа Франции в матче с Италией за 1.44.

Ставка 2: победа Бельгии в матче с Турцией за 1.48.

Ставка 3: обе забьют в матче Босния и Герцеговина — Швеция за 1.65.

Ставка 4: ТМ 2.5 гола в матче Венгрия — Грузия за 1.75.

Ставка 5: победа Словакии в матче с Фарерскими островами за 1.56.

Общий коэффициент: 1.44 х 1.48 х 1.65 х 1.75 х 1.56 = 9.60.