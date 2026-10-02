КХЛ: «Спартак» снова попробует остановить «Металлург», «Авангард» исправится

Сегодня, 2 октября, в регулярном чемпионате КХЛ большой игровой день. «Авангард» после тяжёлого поражения от «Металлурга» попробует реабилитироваться во встрече с «Ладой», «Нефтехимик» вернётся домой после продолжительной поездки по Востоку, а «Ак Барс» снова сыграет с «Трактором», которого уже побеждал в сентябре.

Но главный матч дня — «Спартак» — «Металлург». Первая встреча этих команд в нынешней регулярке уже преподнесла небольшой сюрприз: 16 сентября москвичи победили в Магнитогорске 3:2. Теперь матч пройдёт в «Мегаспорте».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 8.46.

Прогноз на матч «Авангард» — «Лада»

Здесь особенно важен календарь. «Авангард» 28 сентября получил болезненные 1:5 от «Металлурга», однако после этого получил полноценную паузу до домашней встречи с «Ладой». Тольяттинцы, напротив, 28-го провели тяжёлый матч в Минске, где отыгрывались с 0:5 и всё равно уступили 4:5, а 30 сентября в их расписании стоял ещё и выезд к «Автомобилисту». Таким образом, к Омску гости подходят через дополнительную игру и ещё один переезд, тогда как хозяева получают время разобрать провальный матч с магнитогорцами. Простая П1 слишком дешёвая, поэтому повышаем коэффициент через разницу в две шайбы. Выбираем победу «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.66.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Барыс»

Эти соперники 26 сентября встречались в Астане, и тогда «Нефтехимик» выиграл 6:3, после чего уже на следующий день забросил пять шайб «Адмиралу». Однако поездка получилась экстремальной: между Астаной и Владивостоком было меньше суток на восстановление, а завершилось турне 29 сентября поражением 0:1 от «Амура» в Хабаровске. «Барыс» тоже не получает идеальный календарь — 30 сентября играл в Казани, а затем переместился в Нижнекамск. Поэтому чистый исход здесь нравится меньше тотала: у команд уже есть свежий очный матч на девять шайб, а фактор накопленной усталости способен ударить прежде всего по обороне. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.58.

Прогноз на матч «Спартак» — «Металлург»

Главный матч дня. «Спартак» уже показал, что способен вскрывать команду Андрея Разина, победив в Магнитогорске 3:2, но с тех пор «Металлург» заметно прибавил, в том числе завершив встречу с «Авангардом» убедительной победой 5:1. При этом перед новой очной игрой оба клуба проводили матчи 30 сентября, так что явного преимущества в свежести не будет ни у кого, хотя москвичам не придётся менять город. Выбирать победителя в такой паре рискованно: у «Спартака» достаточно атакующего качества дома, а у магнитогорцев — глубины, чтобы отвечать. Вместо исхода берём сценарий, при котором каждая команда доберётся хотя бы до двух голов – «обе команды забросят минимум по две шайбы» за 1.62.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор»

Здесь календарь опять играет заметную роль. 30 сентября «Ак Барс» принимал «Барыс» и остался в Казани, тогда как «Трактор» проводил выездной матч со «Спартаком», после чего отправился в столицу Татарстана. Кроме того, первое очное противостояние сезона уже осталось за казанцами — 9 сентября они выиграли 2:1, а до матчей 30-го числа «Ак Барс» находился значительно выше челябинцев в таблице Востока. «Трактор» способен засушить игру и уже показал характер, победив московское «Динамо» в овертайме, поэтому минусовую фору хозяев трогать не хочется. За почти двойку достаточно обычной победы в основное время. Выбираем победу «Ак Барса» за 1.99.

Экспресс на КХЛ 2 октября 2026 года

Ставка 1: победа «Авангарда» с форой (-1.5) в матче с «Ладой» за 1.66.

Ставка 2: ТБ 4.5 шайбы в матче «Нефтехимик» — «Барыс» за 1.58.

Ставка 3: «Спартак» и «Металлург» забросят минимум по две шайбы за 1.62.

Ставка 4: победа «Ак Барса» в матче с «Трактором» в основное время за 1.99.

Общий коэффициент: 1.66 х 1.58 х 1.62 х 1.99 = 8.46.