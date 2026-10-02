Зидан, сборная Франции и третья победа подряд

Сегодня, 2 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Италия. Встреча пройдёт на «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнётся в 21:45 мск. После двух туров французы лидируют в группе A1 с шестью очками и разностью мячей 2:0, Италия набрала три очка при разности 4:3.

Коэффициенты на матч Франция — Италия 2 октября 2026 года

Букмекеры заметно сильнее верят в хозяев. Средний коэффициент на победу Франции составляет 1.43, в то время как ничья оценивается в 4.72, а успех Италии — в 6.24. Разрыв достаточно большой для встречи столь именитых соперников.

При этом аналитики ждут результативный футбол. На тотал больше 2.5 гола в среднем предлагают 1.45, на тотал меньше 2.5 гола — 2.62. Вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.65.

Прогноз на матч Франция — Италия (02.10.2026)

Зидан начал работу со сборной максимально прагматично. Сначала Франция победила Турцию на выезде 1:0 благодаря голу Мбаппе, а затем с тем же счётом выиграла в Брюсселе. Причём против Бельгии тренер сделал сразу девять изменений в стартовом составе, но команда всё равно не потеряла структуру и вырвала победу на 88-й минуте после индивидуального прохода Майкла Олисе.

Самое важное перед Италией — французы пока вообще не пропускали. Матч с Бельгией при этом не был прогулкой: у соперника возникали моменты, однако оборона выдержала, а сама Франция дважды попала в каркас ворот. То есть две победы по 1:0 нельзя объяснить исключительно везением или слабостью соперников.

При этом Мбаппе точно не поможет хозяевам. Капитан получил травму левого колена в игре с Турцией, покинул расположение сборной и вернулся в «Реал». Зидан не стал вызывать ему замену. Для Франции это серьёзная потеря именно с точки зрения реализации: впереди остаются Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Олисе и другие качественные исполнители, но футболиста, который способен сделать гол практически из ничего, не будет.

У Италии ситуация противоположная. Возвращение Роберто Манчини началось с домашнего поражения от Бельгии 0:2, но уже через три дня команда разгромила Турцию в Бурсе — 4:1. Александр Бастони открыл счёт, затем отличились Давиде Фраттези, дебютант Микаель Кайоде и Франческо Пио Эспозито. Особенно убедительным получился первый тайм, в котором итальянцы фактически решили исход встречи.

Причём результат становится ещё интереснее с учётом решения Манчини по составу. 10 игроков вообще не летали в Турцию и остались работать в Коверчано специально на фоне плотного календаря. Среди них были Николо Барелла и ещё несколько футболистов, которых тренер сможет использовать более свежими в Париже. То есть ждать от Италии тот же состав, который провёл весь матч в Бурсе, не стоит.

И всё же делать из четырёх голов Турции вывод о резко преобразившейся итальянской атаке преждевременно. В 1-м туре Бельгия оставила команду Манчини вообще без забитых мячей. Теперь уровень сопротивления снова повышается: Франция не пропустила за 180 минут ни разу и благодаря огромной глубине состава спокойно пережила девять перестановок между двумя первыми встречами.

Есть и историческое предостережение. В предыдущем розыгрыше Лиги наций соперники обменялись выездными победами со счётом 3:1: Италия неожиданно выиграла во Франции, а затем французы взяли убедительный реванш в Милане. Поэтому просто брать П1 за 1.43 не хочется — итальянцы слишком качественны, чтобы считать такой исход формальностью.

Зато рынок голов даёт более интересную цену. Франция при Зидане пока выиграла два матча, забив всего дважды, но не позволив отличиться ни Турции, ни Бельгии. Теперь нет Мбаппе, а Италия наверняка не станет без необходимости превращать выезд на «Стад де Франс» в открытую перестрелку. Даже после 4:1 в Бурсе наиболее логичным здесь выглядит счёт вроде 1:0, 2:0 или осторожных 0:0.

Ставка: обе забьют — нет за 2.20.