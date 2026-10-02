Главный герой матча Россия — Намибия: Соболев дождётся своего шанса

После возвращения в сборную форвард «Зенита» получил мало игрового времени. В Екатеринбурге ситуация должна измениться.

3 октября сборная России проведёт второй матч нынешнего осеннего сбора. Команда Валерия Карпина сыграет с Намибией на «Екатеринбург Арене», начало встречи — в 18:00 мск. Россияне подходят к игре после победы над Ираном со счётом 2:0: оба мяча забил Александр Головин.

Коэффициенты на матч Россия — Намибия 3 октября

Средняя линия по основным букмекерам оставляет сопернику россиян минимум шансов. Победа сборной России оценивается коэффициентом 1.11, ничья — в 7.88, а победа Намибии — в 39.0.

От встречи аналитики ждут множество голов: средний коэффициент на тотал больше 2.5 мяча составляет 1.42, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.73. Победу России с форой (-2.5) можно взять примерно за 1.85.

Прогноз на главного героя матча Россия — Намибия

С Ираном главным героем стал Головин — два гола за 36 минут и практически сделанный ещё до перерыва результат. Но переносить этот выбор на Намибию было бы слишком просто. Александр провёл на поле 84 минуты, Константин Тюкавин — 79, а уже через три дня после Екатеринбурга россиянам предстоит встреча с Нигерией. Потому матч с заметно более слабым соперником выглядит подходящим моментом для ротации.

И здесь появляется Александр Соболев. Форвард вернулся в национальную команду после почти трёхлетнего перерыва, однако против Ирана вышел только на 79-й минуте вместо Тюкавина. То есть сил потрачено минимум, а возможность по-настоящему напомнить о себе в сборной ещё впереди.

Причём вызов Соболева трудно назвать подарком за старые заслуги. В новом сезоне он набрал хороший ход в «Зените»: семь голов в девяти матчах, включая дубль в ворота «Акрона», два мяча махачкалинскому «Динамо» и голы ЦСКА с «Балтикой». Перед сбором многие отмечали, что Соболев именно своей игрой снова заслужил место в национальной команде.

Характер соперника подходит именно такому нападающему. Россия является безоговорочным фаворитом, а индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча оценивается примерно в 1.60. Это предполагает продолжительные позиционные атаки, давление на штрафную и большое количество эпизодов непосредственно у ворот Намибии. Для мощного центрального форварда, который хорош в борьбе и умеет находить момент внутри штрафной, сценарий удобный.

Есть, конечно, главный риск — состав Карпина. Тренерский штаб располагает сразу несколькими вариантами в атаке, поэтому гарантировать Соболеву 90 минут невозможно. Но именно после короткого выхода с Ираном он выглядит одним из наиболее очевидных кандидатов на существенно большее игровое время. Тюкавин уже получил свой большой матч, тогда как Соболев только вернулся в сборную и должен пользоваться следующим шансом.

Поэтому в поисках главного героя встречи мы бы смотрели не на условного Головина или Батракова, а на центр нападения. Россия способна создать достаточно моментов для нескольких голов, а Соболев подходит под предполагаемый сценарий едва ли не лучше всех.

Ждём, что Александр Соболев забьёт как минимум один гол.