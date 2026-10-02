Матч дня в Лиге наций Хорватия — Англия. Так вот зачем вернули Билича!

Именно под руководством Славена хорваты хлопнули англичан почти 20 лет назад.

3 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Хорватия — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Риека» в Риеке. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 3.55. Победа Англии оценивается коэффициентом 2.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

В каком состоянии Хорватия

Перестройка идёт по плану. Титаны прошлого с финалом и полуфиналом чемпионатов мира потихоньку сходят со сцены. Главный тренер Златко Далич, с которыми тесно связаны все успехи последних лет, тоже ушёл. Впрочем, нового наставника любят и уважают не меньше. Легенда местного футбола с внушительным опытом выступлений в АПЛ и просто добротный тренер Славен Билич. В чемпионате России в своё время тоже отмечался.

А главное – Лука Модрич после чемпионата мира — 2026 никуда не ушёл. Продолжает выступления на международной арене на пятом десятке! Уровень партнёров, допустим, немного просел, но и сейчас вокруг легендарного полузащитника хватает качественных исполнителей из ведущих европейских лиг. Хорватия остаётся опасной.

На что способна Англия

На всё, но не на решающих стадиях крупных турниров. То в финалах оступится, то в полуфиналах. Состав звёздный, трансферная стоимость пробила потолок, а трофеев нет. У Томаса Тухеля с наскока не вышло сделать то, чего не удалось Гарету Саутгейту. Возможно, стоит прививать победный менталитет с турниров попроще. С Лиги наций УЕФА, например.

Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, однако хорваты на своём поле способны задать трёпку кому угодно. Да и травмирующий опыт с этим соперником у англичан имеется. Почти 20 лет прошло, с тех пор пересекались неоднократно, а память упорно хранит ценные воспоминания. И не только в России.

Прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Англия 3 октября 2026 года

О Стиве Макларене с тех пор вспоминают редко, а вот хорватами в отборе на Евро-2008 руководил как раз Славен Билич. Две игры — две победы. 2:0 на своём поле и незабываемые 3:2 в Лондоне, благодаря которым Гус и его команда отправились в Австрию и Швейцарию. Правда, три предыдущие очные встречи остались за англичанами. 2:1 в Лиге наций — 2018, 1:0 на Евро в 2021 году и 4:2 на ЧМ-2026. Но это было без Билича!

Вот и посмотрим, знает ли Славен какой-то секрет. Шансы гостей ощутимо выше, однако списывать хозяев со счетов точно нельзя. У Луки Модрича всегда припасена в рукавах пара козырей! Берём голы в обе стороны с коэффициентом 1.75.

Ставка: обе забьют за 1.75.