Испания — Чехия. Прогноз: без кешбэка за Олимпиаду

Главный тренер чехов привёл испанцев к золоту ОИ-2024, но ему это не поможет.

3 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Испания — Чехия. Игра пройдёт в Овьедо на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Испания — Чехия 3 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Чехии оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

Прогноз на матч Лиги наций Испания — Чехия

В субботу в Лиге наций УЕФА играют только в одном квартете элитного дивизиона. Речь про третью группу. Сразу скажем, зрелище ожидается на любителя. В ранний слот поставили визит сборной Англии в Риеку, там должно быть веселее. Ведь в сборную Хорватии вернулся Славен Билич, который дважды обыгрывал родоначальников футбола в отборе к Евро-2008, за что многие россияне ему до сих пор благодарны.

В другом матче интригу отыскать сложно. Да вы на линию букмекеров взгляните! Гостям вообще не оставляют шансов, даром что они пробрались на чемпионат мира — 2026, а сделать это не так-то просто. Другое дело, что в финальной части турнира смотрелись на редкость беззубо. Бегали, боролись, надеялись на ауты и стандартные положения. Непосредственно с футболом было гораздо хуже. Отправились домой по итогам группового этапа.

Если с интригой всё плохо, то с сюжетами повеселее. Взгляните, например, на тренера сборной Чехии. Теперь пост занимает Санти Дения. Так точно, самый что ни на есть испанец. 52 года, 10 лет выступал за мадридский «Атлетико», в бытность тренером изрядно наследил в юношеских и молодёжных сборных Испании. Выиграл два юношеских чемпионата Европы, но главное — Олимпийские игры — 2024 в Париже. Как вы понимаете, для него игра со сборной своей страны важна вдвойне. Или втройне.

Федерация футбола Испании продолжает возить национальную команду по всей стране. Чем именитее соперник, тем больше сцена. Со скромными чехами испанцы сыграют в Овьедо, местная «Нуэво Карлос Тартьере» вмещает 30,5 тысячи зрителей. «Овьедо» по итогам минувшего сезона вылетел из Ла Лиги, однако без зрелища жителей не оставят. Футбол ждут качественный, ведь почти весь состав сборной с ЧМ-2026 вызван и на сей раз.

Букмекеры готовятся к спокойной победе фаворита на классе. Привычка не позволять оппонентам ровным счётом ничего занижает планку тотала. Этим можно пользоваться: на тотал больше 2.5 гола коэффициент более чем рабочий. Мы же предпочтём победу сборной Испании всухую за 1.97. На наш взгляд, моментов у гостей практически не будет даже с испанским тренером. Слишком уж соперник хорош.

Ставка: сборная Испании победит и не пропустит за 1.97.