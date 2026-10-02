15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Испания — Чехия, прогноз и ставка на матч Лиги наций 3 октября 2026 года

Испания — Чехия. Прогноз: без кешбэка за Олимпиаду
Алексей Серяков
Испания — Чехия. Прогноз на матч
Комментарии
Главный тренер чехов привёл испанцев к золоту ОИ-2024, но ему это не поможет.

3 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Испания — Чехия. Игра пройдёт в Овьедо на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Испания — Чехия 3 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.25. Победа Чехии оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

Прогноз на матч Лиги наций Испания — Чехия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 1
Чехия
1:0 Ямаль – 6'     2:0 Родри – 35'     2:1 Слама – 69'     3:1 Мерино – 89'    
Удаления: нет / Крейчи – 85'

В субботу в Лиге наций УЕФА играют только в одном квартете элитного дивизиона. Речь про третью группу. Сразу скажем, зрелище ожидается на любителя. В ранний слот поставили визит сборной Англии в Риеку, там должно быть веселее. Ведь в сборную Хорватии вернулся Славен Билич, который дважды обыгрывал родоначальников футбола в отборе к Евро-2008, за что многие россияне ему до сих пор благодарны.

В другом матче интригу отыскать сложно. Да вы на линию букмекеров взгляните! Гостям вообще не оставляют шансов, даром что они пробрались на чемпионат мира — 2026, а сделать это не так-то просто. Другое дело, что в финальной части турнира смотрелись на редкость беззубо. Бегали, боролись, надеялись на ауты и стандартные положения. Непосредственно с футболом было гораздо хуже. Отправились домой по итогам группового этапа.

Если с интригой всё плохо, то с сюжетами повеселее. Взгляните, например, на тренера сборной Чехии. Теперь пост занимает Санти Дения. Так точно, самый что ни на есть испанец. 52 года, 10 лет выступал за мадридский «Атлетико», в бытность тренером изрядно наследил в юношеских и молодёжных сборных Испании. Выиграл два юношеских чемпионата Европы, но главное — Олимпийские игры — 2024 в Париже. Как вы понимаете, для него игра со сборной своей страны важна вдвойне. Или втройне.

Материалы по теме
Роспись букмекеров на футбол — кто предлагает самую широкую?
Роспись букмекеров на футбол — кто предлагает самую широкую?

Федерация футбола Испании продолжает возить национальную команду по всей стране. Чем именитее соперник, тем больше сцена. Со скромными чехами испанцы сыграют в Овьедо, местная «Нуэво Карлос Тартьере» вмещает 30,5 тысячи зрителей. «Овьедо» по итогам минувшего сезона вылетел из Ла Лиги, однако без зрелища жителей не оставят. Футбол ждут качественный, ведь почти весь состав сборной с ЧМ-2026 вызван и на сей раз.

Букмекеры готовятся к спокойной победе фаворита на классе. Привычка не позволять оппонентам ровным счётом ничего занижает планку тотала. Этим можно пользоваться: на тотал больше 2.5 гола коэффициент более чем рабочий. Мы же предпочтём победу сборной Испании всухую за 1.97. На наш взгляд, моментов у гостей практически не будет даже с испанским тренером. Слишком уж соперник хорош.

Ставка: сборная Испании победит и не пропустит за 1.97.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android