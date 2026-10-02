Швейцария — Словения. Прогноз: новые подвиги Мурата Якина

3 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Швейцария — Словения. Игра пройдёт в Люцерне на стадионе «Свисспор Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Швейцария — Словения 3 октября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 1.59. Победа Словении оценивается коэффициентом 5.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Словения

Это Лига В, то есть второй по силе дивизион Лиги наций УЕФА. В первую группу вместе с нашими героями попали сборные Северной Македонии и Шотландии. Как вы понимаете, расклад сил в квартете букмекеры считали очевидным. Швейцария — явный фаворит. Шотландия сразу за ней: звёзд с неба не хватает, зато на чемпионате мира — 2026 отметилась. И две команды попроще, вполне способные вмешаться в спор за нечто большее при доле везения.

Сборная Швейцария цветёт и пахнет. На ЧМ-2026 запомнилась не только результатами, но и тактической гибкостью, поставленным футболом, солидной результативностью. Заставила себя уважать и доказала рост национального футбола. Высадила Алжир и Колумбию в плей-офф, а что не дотерпела в четвертьфинале с Аргентиной в меньшинстве… Ну а кто бы дотерпел? И без того огромное количество поводов для гордости.

Наш старый знакомый Мурат Якин, естественно, сохранил пост главного тренера. Понемногу обновляет состав: возрастных футболистов не так много, но всё же они есть, а ближайший резерв заслуживает шанса. Задача на осень понятна: добиться результата, попутно проделав подготовительную работу на будущее. Некоторые эксперты ждут от Швейцарии прорыва на Евро-2028. Основания имеются.

А вот сборная Словении не блещет. Застряла на уровне крепкого середняка, потолок которого — кусать крепких соперников в отдельных матчах и пинать слабаков. Представители в ведущих европейских лигах имеются, однако средний уровень не впечатляет. Провисает сразу несколько позиций. 1/8 финала Евро-2024 в ближайшее время наверняка останется потолком. На континентальный турнир нынче отобраться легко, отбор на ЧМ-2026 показал реальный уровень.

Неудивительно, что в родных стенах сборная Швейцарии считается явным фаворитом. Словенцы едва ли станут претендовать на игру первым номером. Мяч отдадут, сядут в низкий блок. Многое будет зависеть от времени первого гола. В последнее время команда Якина недурно взламывает средненькие коллективы, так что свои два-три мяча наверняка найдёт. Рискнём заиграть ИТБ 2 гола Швейцарии за 2.15.

Ставка: ИТБ 2 гола Швейцарии за 2.15.